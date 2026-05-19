Công an tỉnh Thái Nguyên ra mắt bộ phận “Một cửa số”

Mô hình “Một cửa số” là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng kỹ thuật hình sự với các cơ quan điều tra và công an cơ sở và cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong lực lượng công an nhân dân.

Bộ phận “Một cửa số” là mô hình đầu tiên được triển khai trong Công an tỉnh Thái Nguyên nhằm thống nhất đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả hồ sơ giám định trên môi trường số. Việc đưa mô hình vào hoạt động góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, hạn chế việc đi lại nhiều lần của cán bộ điều tra và các đơn vị liên quan, đồng thời nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và phối hợp nghiệp vụ trong lực lượng công an.

Ra mắt bộ phận “Một cửa số” tiếp nhận trưng cầu giám định và trả kết luận trên môi trường số tại Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Thái Nguyên

Ứng dụng hoạt động trên nền tảng Signet của Bộ Công an cho phép điều tra viên ký số điện tử, gửi quyết định trưng cầu giám định và theo dõi quá trình xử lý hoàn toàn trên môi trường số. Việc triển khai mô hình này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn mà còn thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết: Việc triển khai bộ phận "Một cửa số" mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Trước hết là rút ngắn các thủ tục hành chính thông qua việc thực hiện trên môi trường điện tử và môi trường số. Thứ hai, ứng dụng giúp đẩy nhanh quy trình giám định tư pháp, đồng thời thuận lợi trong việc theo dõi, đánh giá tiến độ, chất lượng và thời gian thực hiện. Qua đó nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ.

"Bên cạnh đó, đây cũng là bước cải cách trong lề lối làm việc, góp phần thực hiện chủ trương của Bộ Công an về đẩy mạnh chuyển đổi số, rút ngắn thời gian xử lý công việc nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tinh thần đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị", Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn cho biết.

Bộ phận “Một cửa số” sẽ được sử dụng nội bộ trong Công an tỉnh Thái Nguyên, phục vụ công tác tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định và trả kết luận giám định nhanh chóng, chính xác, an toàn. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.