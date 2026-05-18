中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng tìm động lực tăng trưởng mới từ trí thức khoa học- công nghệ

Thứ Hai, 18:34, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (18/5), Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn “Trí thức khoa học - công nghệ đóng góp ý kiến phát triển thành phố Đà Nẵng”. Diễn đàn thu hút đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức tham gia hiến kế, đề xuất nhiều giải pháp phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Thành phố Đà Nẵng luôn xác định đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và chuyên gia là nguồn lực đặc biệt quan trọng; là lực lượng tiên phong trong nghiên cứu, tư vấn chính sách, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ chế đặc thù và điều kiện thuận lợi để bứt phá. Mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics và đổi mới sáng tạo đòi hỏi phải phát huy mạnh mẽ vai trò đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và chuyên gia.

Da nang tim dong luc tang truong moi tu tri thuc khoa hoc- cong nghe hinh anh 1
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng khẳng định, mọi cơ chế đột phá, mọi hạ tầng hiện đại sẽ không thể phát huy hiệu quả nếu thiếu đi nhân tố quyết định, đó chính là chất xám, tài năng và khát vọng cống hiến của đội ngũ trí thức.

“Diễn đàn hôm nay được tổ chức với mong muốn tạo không gian trao đổi cởi mở, trách nhiệm và thực chất để các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức tiếp tục hiến kế cho thành phố trên các lĩnh vực trọng tâm như: Phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đô thị thông minh, sinh thái; cơ chế thu hút nhân tài; phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong phản biện và tư vấn chính sách phát triển thành phố”, ông Thanh nói.

Da nang tim dong luc tang truong moi tu tri thuc khoa hoc- cong nghe hinh anh 2
Đại biểu tham dự Diễn đàn

Tại diễn đàn, nhiều tham luận tập trung phân tích các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tái cấu trúc nền kinh tế trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Bùi Văn Ga, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, Đà Nẵng cần xem phát triển nhân lực chất lượng cao là ưu tiên hàng đầu nếu muốn tạo đột phá tăng trưởng trong giai đoạn mới. Mọi chiến lược phát triển kinh tế, mọi dự án đầu tư hạ tầng, mọi chính sách thu hút doanh nghiệp đều sẽ đạt hiệu quả gấp bội nếu được đặt trên nền tảng của một đội ngũ nhân lực xuất sắc.

Da nang tim dong luc tang truong moi tu tri thuc khoa hoc- cong nghe hinh anh 3
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Bùi Văn Ga, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo Giáo sư Bùi Văn Ga, Đà Nẵng cần nhanh chóng tái cơ cấu chương trình đào tạo theo hướng ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ sinh học và công nghệ biển. Đồng thời, thành phố cần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền để hình thành môi trường thu hút, nuôi dưỡng nhân tài.

“Chúng ta cần phải có sự thay đổi cách tiếp cận, không nên tư duy theo những cái cũ, bây giờ công nghệ thay đổi quá nhanh. Trong bối cảnh hiện nay, các trường đại học cũng phải thay đổi cách đào tạo, chương trình đào tạo, nên bỏ những thứ cũ, không cần thiết để thay thế bằng những cái mới”, GS.TS Bùi Văn Ga nói.

Tiến sĩ Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu tái cấu trúc năng suất lao động trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số. 

“Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là các lĩnh vực phát triển độc lập, mà phải được tổ chức như một cơ chế can thiệp trực tiếp vào các khu vực thất thoát năng suất. Thông qua việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, tối ưu hóa vận hành hệ thống, thúc đẩy đổi mới trong doanh nghiệp và xây dựng hệ điều hành năng suất đô thị dựa trên dữ liệu, Đà Nẵng có thể hình thành một nền tảng tăng trưởng mới, với năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng vai trò động lực trung tâm”.

Da nang tim dong luc tang truong moi tu tri thuc khoa hoc- cong nghe hinh anh 4
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5)

Nhiều ý kiến tại diễn đàn cho rằng, cùng với cơ chế chính sách đặc thù, Đà Nẵng cần tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, phát triển đô thị thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, sức cạnh tranh. Các nhà khoa học kỳ vọng, với sự đồng hành của đội ngũ trí thức và những định hướng đúng đắn, Đà Nẵng sẽ tạo ra động lực phát triển mới, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ của khu vực miền Trung trong thời gian tới.

Sâm Ngọc Linh đang được trồng nhiều ở vùng núi xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng.jpg

Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng vừa triển khai Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn. Chương trình nhằm đẩy mạnh bảo tồn, phát triển nguồn gen quý, đặc biệt là sâm Ngọc Linh; nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị các sản phẩm dược liệu.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng trí thức khoa học công nghệ động lực tăng trưởng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tàu Hải quân Canada thăm hữu nghị Đà Nẵng
Tàu Hải quân Canada thăm hữu nghị Đà Nẵng

VOV.VN - Tàu HMCS Charlottetown của Hải quân Hoàng gia Canada do Phó Đô đốc Angus Topshee, Tư lệnh Hải quân Canada dẫn đầu cùng các quan chức cấp cao Chính phủ Canada và 257 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng từ 15-18/5.

Tàu Hải quân Canada thăm hữu nghị Đà Nẵng

Tàu Hải quân Canada thăm hữu nghị Đà Nẵng

VOV.VN - Tàu HMCS Charlottetown của Hải quân Hoàng gia Canada do Phó Đô đốc Angus Topshee, Tư lệnh Hải quân Canada dẫn đầu cùng các quan chức cấp cao Chính phủ Canada và 257 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng từ 15-18/5.

Đà Nẵng cần 8.000 nhân lực vi mạch bán dẫn và AI
Đà Nẵng cần 8.000 nhân lực vi mạch bán dẫn và AI

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), đặt mục tiêu đào tạo, thu hút khoảng 8.000 lao động chất lượng cao, tạo nền tảng để bứt tốc trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Đà Nẵng cần 8.000 nhân lực vi mạch bán dẫn và AI

Đà Nẵng cần 8.000 nhân lực vi mạch bán dẫn và AI

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), đặt mục tiêu đào tạo, thu hút khoảng 8.000 lao động chất lượng cao, tạo nền tảng để bứt tốc trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Đà Nẵng dựng “hàng rào số” chống khai thác IUU
Đà Nẵng dựng “hàng rào số” chống khai thác IUU

VOV.VN - Trong nỗ lực chống khai thác IUU gỡ “thẻ vàng” của EC, Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá. Từ giám sát hành trình bằng VMS, nhật ký điện tử đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, một “hàng rào số” dần hình thành, minh bạch từng chuyến biển, mẻ lưới.

Đà Nẵng dựng “hàng rào số” chống khai thác IUU

Đà Nẵng dựng “hàng rào số” chống khai thác IUU

VOV.VN - Trong nỗ lực chống khai thác IUU gỡ “thẻ vàng” của EC, Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá. Từ giám sát hành trình bằng VMS, nhật ký điện tử đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, một “hàng rào số” dần hình thành, minh bạch từng chuyến biển, mẻ lưới.

Hơn 3.000 người tham gia Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X
Hơn 3.000 người tham gia Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X

VOV.VN - Chiều nay (17/5), tại Cung Thể thao Tiên Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X, năm 2026. Hơn 3.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, diễn viên, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố tham gia.

Hơn 3.000 người tham gia Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X

Hơn 3.000 người tham gia Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X

VOV.VN - Chiều nay (17/5), tại Cung Thể thao Tiên Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ X, năm 2026. Hơn 3.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, diễn viên, học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố tham gia.

Du lịch hè 2026: Đà Nẵng và Busan dẫn đầu danh sách điểm đến tại châu Á
Du lịch hè 2026: Đà Nẵng và Busan dẫn đầu danh sách điểm đến tại châu Á

VOV.VN - Tạp chí du lịch Lonely Planet vừa công bố danh sách những điểm đến lý tưởng nhất châu Á mùa hè 2026. Trong đó, Đà Nẵng của Việt Nam được đánh giá cao nhờ bãi biển thơ mộng và chi phí hợp lý, trở thành lựa chọn hàng đầu bên cạnh những điểm đến lớn như Busan (Hàn Quốc) hay Bali (Indonesia).

Du lịch hè 2026: Đà Nẵng và Busan dẫn đầu danh sách điểm đến tại châu Á

Du lịch hè 2026: Đà Nẵng và Busan dẫn đầu danh sách điểm đến tại châu Á

VOV.VN - Tạp chí du lịch Lonely Planet vừa công bố danh sách những điểm đến lý tưởng nhất châu Á mùa hè 2026. Trong đó, Đà Nẵng của Việt Nam được đánh giá cao nhờ bãi biển thơ mộng và chi phí hợp lý, trở thành lựa chọn hàng đầu bên cạnh những điểm đến lớn như Busan (Hàn Quốc) hay Bali (Indonesia).

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm