Đà Nẵng tìm động lực tăng trưởng mới từ trí thức khoa học- công nghệ

Thành phố Đà Nẵng luôn xác định đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và chuyên gia là nguồn lực đặc biệt quan trọng; là lực lượng tiên phong trong nghiên cứu, tư vấn chính sách, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ chế đặc thù và điều kiện thuận lợi để bứt phá. Mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics và đổi mới sáng tạo đòi hỏi phải phát huy mạnh mẽ vai trò đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và chuyên gia.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng khẳng định, mọi cơ chế đột phá, mọi hạ tầng hiện đại sẽ không thể phát huy hiệu quả nếu thiếu đi nhân tố quyết định, đó chính là chất xám, tài năng và khát vọng cống hiến của đội ngũ trí thức.

“Diễn đàn hôm nay được tổ chức với mong muốn tạo không gian trao đổi cởi mở, trách nhiệm và thực chất để các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức tiếp tục hiến kế cho thành phố trên các lĩnh vực trọng tâm như: Phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đô thị thông minh, sinh thái; cơ chế thu hút nhân tài; phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong phản biện và tư vấn chính sách phát triển thành phố”, ông Thanh nói.

Đại biểu tham dự Diễn đàn

Tại diễn đàn, nhiều tham luận tập trung phân tích các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tái cấu trúc nền kinh tế trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Bùi Văn Ga, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, Đà Nẵng cần xem phát triển nhân lực chất lượng cao là ưu tiên hàng đầu nếu muốn tạo đột phá tăng trưởng trong giai đoạn mới. Mọi chiến lược phát triển kinh tế, mọi dự án đầu tư hạ tầng, mọi chính sách thu hút doanh nghiệp đều sẽ đạt hiệu quả gấp bội nếu được đặt trên nền tảng của một đội ngũ nhân lực xuất sắc.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Bùi Văn Ga, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo Giáo sư Bùi Văn Ga, Đà Nẵng cần nhanh chóng tái cơ cấu chương trình đào tạo theo hướng ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch bán dẫn, an ninh mạng, công nghệ sinh học và công nghệ biển. Đồng thời, thành phố cần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền để hình thành môi trường thu hút, nuôi dưỡng nhân tài.

“Chúng ta cần phải có sự thay đổi cách tiếp cận, không nên tư duy theo những cái cũ, bây giờ công nghệ thay đổi quá nhanh. Trong bối cảnh hiện nay, các trường đại học cũng phải thay đổi cách đào tạo, chương trình đào tạo, nên bỏ những thứ cũ, không cần thiết để thay thế bằng những cái mới”, GS.TS Bùi Văn Ga nói.

Tiến sĩ Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu tái cấu trúc năng suất lao động trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

“Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là các lĩnh vực phát triển độc lập, mà phải được tổ chức như một cơ chế can thiệp trực tiếp vào các khu vực thất thoát năng suất. Thông qua việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, tối ưu hóa vận hành hệ thống, thúc đẩy đổi mới trong doanh nghiệp và xây dựng hệ điều hành năng suất đô thị dựa trên dữ liệu, Đà Nẵng có thể hình thành một nền tảng tăng trưởng mới, với năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng vai trò động lực trung tâm”.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5)

Nhiều ý kiến tại diễn đàn cho rằng, cùng với cơ chế chính sách đặc thù, Đà Nẵng cần tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, phát triển đô thị thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, sức cạnh tranh. Các nhà khoa học kỳ vọng, với sự đồng hành của đội ngũ trí thức và những định hướng đúng đắn, Đà Nẵng sẽ tạo ra động lực phát triển mới, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ của khu vực miền Trung trong thời gian tới.