Thái Nguyên hình thành hạt nhân đổi mới sáng tạo cấp vùng

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Đại học Thái Nguyên đã chủ trì 86 trong tổng số 247 nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước hơn 100 tỷ đồng. Đến nay, 59 nhiệm vụ đã được nghiệm thu, nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn sản xuất và công tác quản lý tại địa phương.

Ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng tại Đại học Thái Nguyên

Lấy Đại học Thái Nguyên làm trung tâm kết nối và lan tỏa, Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng được thành lập với mục tiêu phát huy tối đa tiềm lực khoa học - công nghệ, đội ngũ chuyên gia cùng mạng lưới hợp tác của Đại học nhằm kết nối tri thức, công nghệ và các nguồn lực phát triển. Trung tâm sẽ là đầu mối thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ cho tỉnh Thái Nguyên và khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên ký kết hợp tác toàn diện sẽ phát huy tối đa tiềm lực khoa học - công nghệ, đội ngũ chuyên gia cùng mạng lưới hợp tác của Đại học Thái Nguyên

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh : “Để Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng hoạt động hiệu quả cần gắn với phát triển các vườn ươm khởi nghiệp, tăng cường liên kết giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khoa học công nghệ trẻ. Kỳ vọng, sau lễ ký kết, các nội dung hợp tác sẽ sớm được triển khai thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên trong thời gian tới".

Hiện nay, Đại học Thái Nguyên đã thiết lập khoảng 160 thỏa thuận hợp tác với hơn 100 đối tác đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút gần 1.000 sinh viên quốc tế mỗi năm.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu mô hình trưng bày tại Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết, trải qua quá trình phát triển, Đại học Thái Nguyên đã trở thành trung tâm giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực với gần 4.000 cán bộ, giảng viên và nhân viên; trong đó có hơn 200 giáo sư, phó giáo sư và trên 1.000 tiến sĩ. Quy mô đào tạo hiện đạt gần 115.000 người học ở tất cả các bậc học, bao gồm khoảng 1.000 sinh viên quốc tế từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhà trường mong muốn đồng hành cùng tỉnh Thái Nguyên xây dựng địa phương trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Đồng thời từng bước hình thành hệ sinh thái tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sức lan tỏa rộng trong toàn vùng.

Theo định hướng phát triển, Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng sẽ hoạt động theo mô hình đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên, đóng vai trò kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cấp vùng và phát huy hiệu quả liên kết giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp. Việc ra mắt Trung tâm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho tỉnh Thái Nguyên và khu vực trung du, miền núi phía Bắc.