Ông Võ Kế Nghiệp giữ chức Chánh án TAND tỉnh Cà Mau

Thứ Ba, 18:13, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/4, TAND tối cao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chánh án TAND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tại TAND tỉnh Cà Mau.

Tại buổi lễ, ông Chu Đức Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND tối cao đã công bố quyết định điều động ông Võ Kế Nghiệp (sinh năm 1969), hiện là Chánh án TAND tỉnh An Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Cà Mau. Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2026.

Ong vo ke nghiep giu chuc chanh an tand tinh ca mau hinh anh 1
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng trao quyết định và tặng hoa ông Võ Kế Nghiệp 

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao cho biết, việc điều động lần này nằm trong chủ trương lớn của Đảng về việc bố trí Chánh án TAND cấp tỉnh không phải là người địa phương.

Chánh án TAND tối cao  bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của tân Chánh án Võ Kế Nghiệp, đồng thời kỳ vọng ông sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tiễn tại địa bàn Cà Mau để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là trong công tác giải quyết các vụ án nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ong vo ke nghiep giu chuc chanh an tand tinh ca mau hinh anh 2
Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Ông Võ Kế Nghiệp cam kết sẽ tuyệt đối trung thành với Hiến pháp và pháp luật, đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên hàng đầu. Tân Chánh án cũng cho biết, sẽ cùng tập thể lãnh đạo, công chức TAND hai cấp tỉnh Cà Mau thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, bảo đảm hoạt động tư pháp luôn công minh, kịp thời; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phục vụ tích cực cho sự phát triển bền vững của tỉnh Cà Mau.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

Thiếu tướng Niê Ta giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5
VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhận thêm nhiệm vụ mới
VOV.VN - Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Khánh Hòa bổ nhiệm Chi cục trưởng Quản lý thị trường sau thời gian dài bỏ trống
VOV.VN - Sau nhiều tháng khuyết chức danh Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã được kiện toàn nhân sự khi ông Trần Kiều Hưng được bổ nhiệm giữ chức vụ này.

