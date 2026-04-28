Ông Võ Kế Nghiệp giữ chức Chánh án TAND tỉnh Cà Mau

Tại buổi lễ, ông Chu Đức Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TAND tối cao đã công bố quyết định điều động ông Võ Kế Nghiệp (sinh năm 1969), hiện là Chánh án TAND tỉnh An Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Cà Mau. Quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2026.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng trao quyết định và tặng hoa ông Võ Kế Nghiệp

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao cho biết, việc điều động lần này nằm trong chủ trương lớn của Đảng về việc bố trí Chánh án TAND cấp tỉnh không phải là người địa phương.

Chánh án TAND tối cao bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của tân Chánh án Võ Kế Nghiệp, đồng thời kỳ vọng ông sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình thực tiễn tại địa bàn Cà Mau để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là trong công tác giải quyết các vụ án nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Ông Võ Kế Nghiệp cam kết sẽ tuyệt đối trung thành với Hiến pháp và pháp luật, đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên hàng đầu. Tân Chánh án cũng cho biết, sẽ cùng tập thể lãnh đạo, công chức TAND hai cấp tỉnh Cà Mau thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, bảo đảm hoạt động tư pháp luôn công minh, kịp thời; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần giữ vững an ninh trật tự và phục vụ tích cực cho sự phát triển bền vững của tỉnh Cà Mau.