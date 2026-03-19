Công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh Sơn La

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Sơn La đã được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.

Kết quả tại tỉnh Sơn La đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội và 55 đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật. Hội đồng Nhân dân cấp xã đã bầu được 1.617/1.619 đại biểu theo quy định.

Hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La nhấn mạnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh rất mong các đại biểu trúng cử tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phẩm chất tốt đẹp của mình để đóng góp thiết thực cho sự phát triển lâu dài, bền vững của tỉnh và đáp ứng sự mong mỏi của cử tri, đó mới thực sự là kết quả thành công của cuộc bầu cử vừa tổ chức thực hiện.

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Sơn La

Trước đó, ngày 15/3, tỉnh Sơn La có hơn 912.500 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,72%. Tất cả các khu vực bỏ phiếu đều hoàn thành đúng quy định; không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm hoặc hủy bỏ kết quả.