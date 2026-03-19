中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công bố kết quả bầu cử HĐND tỉnh Sơn La

Thứ Năm, 17:07, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều nay (19/3), Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Sơn La đã được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp. 

Kết quả tại tỉnh Sơn La đã bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội và 55 đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật. Hội đồng Nhân dân cấp xã đã bầu được 1.617/1.619 đại biểu theo quy định.

Hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La nhấn mạnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh rất mong các đại biểu trúng cử tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phẩm chất tốt đẹp của mình để đóng góp thiết thực cho sự phát triển lâu dài, bền vững của tỉnh và đáp ứng sự mong mỏi của cử tri, đó mới thực sự là kết quả thành công của cuộc bầu cử vừa tổ chức thực hiện.

Ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Sơn La

Trước đó, ngày 15/3, tỉnh Sơn La có hơn 912.500 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,72%. Tất cả các khu vực bỏ phiếu đều hoàn thành đúng quy định; không có đơn vị bầu cử nào phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm hoặc hủy bỏ kết quả.

Trấn Long/VOV- Tây Bắc
Tag: Sơn La bầu cử HĐND tỉnh Sơn La Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội