Quảng Ninh công bố 56 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Thứ Năm, 15:00, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 56 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh nhận được sự ủng hộ cao của cử tri, trong đó gần 3/4 số đại biểu có tỷ lệ ủng hộ từ 90% trở lên.

Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh vừa thông qua Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách 56 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại 15 đơn vị bầu cử trên toàn tỉnh.

quang ninh cong bo 56 nguoi trung cu dai bieu hDnd tinh hinh anh 1
Cử tri vùng cao Quảng Ninh cùng các lực lượng vũ trang đi bầu cử tại xã biên giới Hoành Mô

56 người trúng cử được bầu trong tổng số 93 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh. Hơn 73% người trúng cử có tỷ lệ ủng hộ của cử tri từ 90% trở lên, phần lớn có trình độ Thạc sĩ (trong đó có 4 Tiến sĩ), Cao cấp lý luận chính trị. Đáng chú ý, có gần 45% là đại biểu là nữ và hơn 12% là người DTTS. 

Trước đó, theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn đã diễn ra thành công, an toàn, đúng luật. Quảng Ninh là địa phương thuộc nhóm tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước, đạt 99,98%.

Toàn tỉnh có 1.185/1.243 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu; 39/54 xã, phường, đặc khu hoàn thành 100% cử tri trong danh sách cử tri tham gia bỏ phiếu. Đặc biệt, tỉnh không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tiến hành bầu cử lại do có dưới 50% cử tri đi bầu; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật. 100% các đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp xã được ấn định.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc
