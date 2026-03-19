Hải Phòng công bố danh sách trúng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thứ Năm, 11:56, 19/03/2026
VOV.VN - Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 18/3/2026, Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 04/NQ-UBBC công bố kết quả bầu cử và danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri TP Hải Phòng bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 15/3 vừa qua

Theo đó, Hải Phòng có 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031; số người ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 139 người. Theo kết quả bầu cử, tổng số người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 là 85 người.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào ngày 15/3 vừa qua, thành phố Hải Phòng là một trong những địa phương có số lượng cử tri lớn, tỷ lệ bỏ phiếu cao hơn trung bình toàn quốc, với số lượng gần 3,1 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,85%. Trong đó, 1.520 trong tổng số 2.577 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố có 100% số cử tri tham gia bỏ phiếu.

Hải Phòng là một trong những địa phương có số lượng cử tri lớn, tỷ lệ tham gia bỏ phiếu đạt 99,85%, cao hơn trung bình toàn quốc.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và kết quả tổng hợp của các tổ bầu cử, UBND, Ủy ban Bầu cử các xã, phường, đặc khu, các ban bầu cử, bộ phận Thường trực ngày bầu cử của Ủy ban Bầu cử thành phố đã tiếp nhận, kiểm tra, tổng hợp. Kết quả đã bầu đủ 19 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND thành phố, bảo đảm đúng số lượng, cơ cấu, thành phần quy định; đồng thời, bầu 2.373 đại biểu HĐND cấp xã, thiếu 1 đại biểu tại xã Nam An Phụ, không có khu vực bỏ phiếu nào phải bầu thêm.

Cùng với việc công bố kết quả bầu cử và danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng đã nộp biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội đến Hội đồng Bầu cử quốc gia.

HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII sẽ tổ chức kỳ họp thứ nhất chậm nhất ngày 31/3.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Thanh Hóa công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới
VOV.VN - Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lá phiếu gửi gắm niềm tin

VOV.VN - Hơn 76 triệu cử tri cả nước đã hoàn thành quyền trách nhiệm của mình khi đi bầu cử với niềm tin và kỳ vọng lớn lao. Mỗi lá phiếu không chỉ lựa chọn người đại diện, mà còn gửi gắm kỳ vọng về những quyết sách lớn cho giai đoạn phát triển mới.

