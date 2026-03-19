Lâm Đồng công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Thứ Năm, 14:53, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá XI, nhiệm kỳ 2026- 2031 có nhiều lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, thể hiện sự tín nhiệm của cử tri.

Ngày 18/3/2026 Uỷ ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng ra Nghị quyết Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá XI, nhiệm kỳ 2026- 2031.

100% cử tri Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng thực hiện quyền và trách nhiệm công dân trong ngày bầu cử 15/3/2026.

Trong danh sách trúng cử có ông Hồ Văn Mười, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh… thể hiện sự tín nhiệm của cử tri đối với các cán bộ lãnh đạo đương nhiệm của tỉnh.

Theo danh sách trích ngang 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá XI, nhiệm kỳ 2026- 2031, đại biểu trúng cử nhiều tuổi nhất sinh năm 1962 và ít tuổi nhất sinh năm 1991.

Cử tri Công an tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu bầu cử vào sáng ngày 15/3/2026

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá XI, nhiệm kỳ 2026- 2031 được cử tri lựa chọn từ 133 ứng cử viên bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng quy định.

Chuẩn bị tốt nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, chu đáo công tác nhân sự

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chuẩn bị tốt nhất Kỳ họp thứ nhất, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động Quốc hội nhiệm kỳ mới; chu đáo nội dung về công tác nhân sự; hoàn thiện, tiếp thu ý kiến và gửi sớm hồ sơ chính thức của các dự án luật, nghị quyết đến đại biểu Quốc hội trúng cử.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Tag: Lâm Đồng đại biểu HĐND tỉnh trúng cử đại biểu HĐND tỉnh bầu cử HĐND tỉnh
Hải Phòng công bố danh sách trúng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Công bố danh sách 84 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ

VOV.VN - Sáng nay 19/3, Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban bầu cử thành phố về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026– 2031.

