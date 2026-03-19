Lâm Đồng công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Ngày 18/3/2026 Uỷ ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng ra Nghị quyết Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá XI, nhiệm kỳ 2026- 2031.

100% cử tri Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng thực hiện quyền và trách nhiệm công dân trong ngày bầu cử 15/3/2026.

Trong danh sách trúng cử có ông Hồ Văn Mười, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh… thể hiện sự tín nhiệm của cử tri đối với các cán bộ lãnh đạo đương nhiệm của tỉnh.

Theo danh sách trích ngang 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá XI, nhiệm kỳ 2026- 2031, đại biểu trúng cử nhiều tuổi nhất sinh năm 1962 và ít tuổi nhất sinh năm 1991.

Cử tri Công an tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu bầu cử vào sáng ngày 15/3/2026

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Lâm Đồng khoá XI, nhiệm kỳ 2026- 2031 được cử tri lựa chọn từ 133 ứng cử viên bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng quy định.