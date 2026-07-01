Công bố nhân sự lãnh đạo báo SGGP, báo điện tử Tuổi Trẻ và HTV

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh và Truyền hình TP.HCM giữ chức Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đồng thời, bổ nhiệm 9 Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng gồm các ông, bà: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường và Trần Gia Bảo.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định nhân sự báo Sài Gòn Giải Phóng (ảnh: Việt Dũng/SGGP)

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM công bố quyết định bổ nhiệm Ban Biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ.

Theo quyết định, ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh và Truyền hình TP.HCM được bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ.

Lãnh đạo TP.HCM trao quyết định cho báo điện tử Tuổi Trẻ (ảnh: Việt Dũng/SGGP)

Báo điện tử Tuổi Trẻ có 8 Phó Tổng Biên tập gồm các ông, bà: Lê Xuân Trung, Nguyễn Hoàng Nguyên, Đinh Minh Trung, Tạ Thị Nam Hồng, Đinh Đức Thọ, Nguyễn Thái Bình, Lê Cao Cường và Nguyễn Thị Thu Hà.

Đối với Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV), Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM bổ nhiệm ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh và Truyền hình TP.HCM giữ chức Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định nhân sự cho HTV (ảnh: Việt Dũng/SGGP)

HTV có 6 Phó Tổng Giám đốc gồm các ông, bà: Thái Thành Chung, Diệp Bửu Chi, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Thanh Quang, Trương Thanh Phong và Trần Hoàng.

Trước đó, ngày 20/6, Thành ủy TP.HCM đã công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh và Truyền hình TP.HCM. Cơ quan này có 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp gồm Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM cùng Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chúc mừng lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, ngày 20/6.

Ông Lê Văn Minh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh và Truyền hình TP.HCM.

Các Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh và Truyền hình TP.HCM gồm các ông Nguyễn Khắc Văn, Cao Anh Minh, Trần Xuân Toàn và Tô Đình Tuân.

Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh và Truyền hình TP.HCM gồm các ông Nguyễn Khắc Văn (phụ trách điều hành Hội đồng Biên tập cho đến khi có Chủ tịch Hội đồng Biên tập), Cao Anh Minh, Trần Xuân Toàn và Tô Đình Tuân.