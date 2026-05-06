Cán bộ cơ sở "gánh" thêm việc: Cử tri Quảng Ninh kiến nghị tăng hỗ trợ

Sáng 6/5, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Tham dự có gần 1.400 cử tri trên địa bàn 10 phường, trực tiếp từ phường Cẩm Phả và kết nối trực tuyến đến các phường khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ninh.

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực sau Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, cử tri tỉnh Quảng Ninh cũng thẳng thắn đề xuất nhiều ý kiến gắn với các vấn đề bức thiết trên địa bàn. Cử tri các địa phương có hoạt động khai thác than lo ngại bụi, nước thải mỏ đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và nuôi trồng thủy sản, kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ môi trường và sớm có lộ trình chuyển đổi kinh tế xanh. Về an sinh xã hội, cử tri đề nghị hạ số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu, tăng hỗ trợ cho hộ nghèo; người có công mong mức trợ cấp theo kịp chi phí sinh hoạt thực tế; sớm phân định rõ trách nhiệm quản lý trong đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt trong trường học…

Cử tri phường Cẩm Phả quan tâm đến nhiều vấn đề như nâng cao chất lượng nhân lực, an sinh xã hội...

Đáng chú ý, vấn đề nâng cao năng lực cán bộ cấp cơ sở nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều ý kiến lo ngại sự hạn chế về số lượng, trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng của đội ngũ nhân lực khi đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và khối lượng công việc đổ dồn về cấp xã, phường đang rất lớn. Do đó, cử tri đề nghị cần có những giải pháp hiệu quả nâng cao năng lực đội ngũ và xử lý những trường hợp yếu kém, tránh tình trạng quá tải và đảm bảo hiệu quả phục vụ nhân dân. Các ý kiến khác cũng đề xuất xem xét bổ sung chế độ phụ cấp, thu hút nhân lực chất lượng cao về với cơ sở…

Tại Hội nghị, bà Vũ Thị Mai Anh (Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh) cho biết: Sau gần một năm vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp tại Quảng Ninh đã đi vào nề nếp, thủ tục hành chính thông suốt và không để xảy ra tình trạng đình trệ. Quảng Ninh đã điều động hơn 750 cán bộ từ các đơn vị về tăng cường cho xã, phường; tuyển thêm 82 người trực tiếp tham gia xử lý công việc ở cấp cơ sở.

Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh giải đáp các ý kiến, đề nghị của cử tri

"Cùng với đó tỉnh đã có kế hoạch và đã triển khai rồi, đó là đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo quý, và sẽ đánh giá rất nghiêm túc. Nếu trong 2 quý mà không hoàn thành nhiệm vụ thì phải luân chuyển công tác, trong 3 quý không hoàn thành nhiệm vụ thì buộc phải rời vị trí", Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.

Để giải quyết tình trạng không đồng đều trình độ, tỉnh tập trung cho đào tạo. Trong giai đoạn 2026-2030 sẽ đào tạo 38.000 lượt học viên; riêng cấp xã sẽ có hơn 10.000 cán bộ được tập trung vào cập nhật kiến thức và ứng dụng khoa học công nghệ… Các chính sách hỗ trợ, thu hút nhân tài sẽ tiếp tục được trình HĐND tỉnh thông qua vào giữa năm 2026.

Khoảng 1.400 cử tri tham gia qua các kênh trực tiếp và trực tuyến

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cũng trực tiếp làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời cho rằng: những mục tiêu lớn của Quảng Ninh năm 2026 (như tăng trưởng GRDP trên 13%) đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận, ủng hộ của cử tri và nhân dân.

"Đội ngũ của tỉnh đã cố gắng và nỗ lực, tôi đánh giá là rất mẫn cán. Chúng ta cố gắng dưới sự giám sát tích cực của nhân dân và tự ý thức trách nhiệm của công chức. Rất mong cử tri ủng hộ, thông cảm, chia sẻ và giúp đỡ đội ngũ Đảng viên, cán bộ, công chức để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Với tinh thần người Quảng Ninh "kỷ luật và đồng tâm" thì Quảng Ninh nhất định sẽ đạt được tất cả các nhiệm vụ phát triển", ông Cường khẳng định.