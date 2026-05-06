Phó Chủ tịch nước: Gắn trách nhiệm địa phương với giải quyết kiến nghị của cử tri

Thứ Tư, 17:37, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 6/5, tại UBND phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang (đơn vị số 4) đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bằng hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu xã An Châu.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp hoàn thành khối lượng lớn công việc, trọng tâm là công tác nhân sự; các nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai bài bản, bảo đảm dân chủ, đúng quy định và đạt sự thống nhất cao.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Long Xuyên kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Trong đó, nổi bật là chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đặc biệt là chế độ cho cán bộ cấp xã, phường sau sáp nhập. Cùng với đó, cử tri cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng nhà ở ven sông tại An Giang nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đề nghị tăng cường quản lý nhằm bảo đảm an toàn và quy hoạch lâu dài. Bên cạnh đó là các vấn đề về khai thác đá, chế độ trợ cấp bảo hiểm cho cán bộ hưu trí, an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như nhu cầu đầu tư trang thiết bị y tế cho các trung tâm y tế và phòng khám khu vực.

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm, hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, nhất là phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, cán bộ trẻ và công nhân lao động. Hiện nhu cầu lớn nhưng nguồn cung còn hạn chế, điều kiện tiếp cận vốn vay còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, cử tri nêu vấn đề giá vật tư nông nghiệp tăng cao và tình trạng nông sản rớt giá và kiến nghị có giải pháp ổn định sản xuất và đầu ra cho nông dân.

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri; đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, theo dõi, đồng hành của cử tri đối với hoạt động của Quốc hội và các đại biểu.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch nước cho biết, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tỉnh An Giang vẫn đạt được một số kết quả tích cực; tăng trưởng kinh tế khoảng 7,8%, thu ngân sách nhà nước trên 10.000 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 12-13%, thuộc nhóm khá trong cả nước. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.

Buổi tiếp xúc cử tri tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang

Tuy nhiên, tỉnh An Giang vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như chi phí đầu vào sản xuất tăng, thu nhập người dân còn thấp, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, môi trường còn hạn chế. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp và dịch vụ theo hướng bền vững.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Với những kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị chính quyền địa phương rà soát, giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp, kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị tỉnh An Giang quan tâm phát triển hạ tầng giao thông, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh; đồng thời tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

"Cái thứ hai là cái vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân, về giáo dục, về y tế, về an toàn vệ sinh thực phẩm, về môi trường, về giá cả thị trường, về nhà ở theo sông nói chung rất là nhiều vấn đề. Các cô các chú chỉ đưa ra nhiều vấn đề thì tôi đề nghị là cái nào thuộc thẩm quyền của địa phương, của phường, của xã, của tỉnh thì các đồng chí cố gắng là đưa vào các chương trình, chương trình hành động của mình để triển khai thực hiện", Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nói.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các gia đình chính sách
Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, sáng 29/4, tại tỉnh An Giang, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động khó khăn.

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng nay (29/4), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn Công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.

VOV.VN - Trong không khí trang nghiêm, trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đoàn viên, thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đã dành một phút mặc niệm, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

