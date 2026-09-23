Cử tri Lâm Đồng kiến nghị đẩy nhanh các tuyến cao tốc, mở đường cho nông sản

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phản ánh hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất nông nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ. Nhiều tuyến đường nội đồng tại khu vực Đà Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã được bê tông hóa nhưng còn nhỏ hẹp, khiến nông sản phải trung chuyển nhiều lần, tăng chi phí và ảnh hưởng chất lượng.

Một số tuyến thiếu kết nối, như đường nội đồng thôn Knai đã bê tông hóa nhưng tuyến chính ĐH6 hàng chục năm chưa khởi công. Các cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương còn vướng giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ kết nối liên vùng.

Cử tri xã Đức Trọng phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến sản xuất, đời sống và hạ tầng giao thông tại buổi tiếp xúc.

Cử tri Lê Hữu Quế, Bí thư Chi bộ thôn Phú Lộc, xã Đức Trọng, kiến nghị các cấp chính quyền quan tâm chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông liên vùng trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh; kịp thời tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, kiên quyết xử lý theo hợp đồng đối với các nhà thầu thi công chậm, năng lực yếu kém.

Cử tri kiến nghị ưu tiên vốn đầu tư nâng cấp giao thông vùng chuyên canh, phát triển hạ tầng logistics gần Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, tạo thuận lợi đưa nông sản đến các thị trường lớn.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị giải quyết các vấn đề về rác thải, nước sinh hoạt, đất đai, nhà ở xã hội; tháo gỡ quy hoạch kéo dài phía Nam sông Đa Nhim, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống. Liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri kiến nghị bổ sung nhân lực, kinh phí hoạt động, xem xét chế độ phụ cấp cho cán bộ các chi hội, đoàn thể ở cơ sở và có phương án xử lý các trụ sở dôi dư sau sáp nhập.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng ghi nhận các kiến nghị của cử tri sát với thực tiễn, nhất là việc đầu tư giao thông nông thôn. Đối với các công trình giao thông trọng điểm chậm tiến độ, ông đề nghị tăng cường giám sát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

“Đối với việc giám sát các công trình giao thông trọng điểm, tôi cho rằng đây là một ý kiến rất hay. Tôi đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội, trên cơ sở ý kiến cử tri, lựa chọn một vài công trình trọng điểm để thực hiện giám sát. Một số công trình khác có thể đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân xã thực hiện giám sát. Nếu chúng ta không giám sát tốt sẽ dẫn đến phức tạp, chậm trễ trong triển khai dự án”, ông Nguyễn Văn Quảng nói.

Đối với các kiến nghị còn lại, ông Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, tiếp thu để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và phục vụ kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương và các sở, ngành tiếp tục quan tâm, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.