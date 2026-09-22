Chủ tịch UBND TP.HCM: Mỗi quyết sách phải chuyển thành công trình, giá trị cụ thể

Chỉ cắt điện, nước công trình vi phạm

Cụ thể, về nội dung cắt điện, nước với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm, đại biểu Phan Thành Tân cho rằng: Nhà nước đã có quy định về thi công trong lĩnh vực xây dựng nhưng thời gian qua việc thực hiện chưa hiệu quả.

Đại biểu Phan Thành Tân (Ảnh: Duy Phương)

Đối với quy định mới này, cần lưu ý các trường hợp người dân sửa chữa nhà ở, nếu quy định không rõ có thể gây vướng mắc trong khi nhu cầu sửa chữa nhà ở của người dân rất thực tế.

Theo đại biểu Phan Thành Tân, khi thành phố chuyển từ “quản lý” sang “quản trị”, lấy chất lượng sống của người dân làm thước đo thì các quy định liên quan trực tiếp đến sinh hoạt phải được xem xét thận trọng, cần làm rõ phạm vi áp dụng, nghiên cứu bổ sung trường hợp xây dựng công trình mới.

Trả lời về nội dung này, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết: Luật Phát triển đô thị đã quy định rõ những trường hợp nào được áp dụng. Nghị quyết trình HĐND Thành phố chủ yếu làm rõ thêm trình tự, thủ tục để đảm bảo công khai, minh bạch cũng như làm chặt chẽ, thận trọng.

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

"Với công trình sửa chữa, nếu không ảnh hưởng đến kết cấu thì không phải xin giấy phép xây dựng. Pháp luật đã quy định rồi, những trường hợp nào phải xin phép thì phải thực hiện nghiêm. Chỉ trường hợp nào vi phạm trật tự xây dựng mới thực hiện việc này", ông Lâm khẳng định.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng, đây là một công cụ cần thiết để xử lý các công trình xây dựng trái phép, nhất là trong bối cảnh có trường hợp vi phạm diễn ra công khai nhưng cơ quan chức năng khó đình chỉ ngay do quy trình xử lý kéo dài.

Không để nghị quyết nằm trên giấy

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng các nghị quyết được HĐND Thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp là những quyết sách nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, chuyển cơ chế, chính sách thành nguồn lực và kết quả phát triển cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Trong 9 tháng qua, kinh tế - xã hội của Thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo nền tảng cho giai đoạn nước rút. Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, cả hệ thống phải chuyển mạnh từ “có cơ chế” sang “có kết quả”, từ “có nghị quyết” sang “có công trình, có dự án, có nguồn lực được giải phóng và có lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp”.

Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm không còn là thời gian duy trì công việc theo kế hoạch thông thường mà phải trở thành giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định.

Các đại biểu bấm nút thông qua các nghị quyết (Ảnh: Duy Phương)

Ngay sau kỳ họp, UBND Thành phố sẽ khẩn trương cụ thể hóa và triển khai các nghị quyết được thông qua; xác định rõ từng nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm người đứng đầu. Thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị để trình tại kỳ họp tiếp theo.

Những tháng cuối năm, Thành phố cũng tiếp tục cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng có khả năng giải ngân, tạo tăng trưởng và nguồn thu.

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Duy Phương)

Ông Nguyễn Văn Được cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương bắt tay ngay vào công việc sau kỳ họp, không chờ đợi, không để nghị quyết nằm trên giấy.

"Phải biến những quyết sách hôm nay thành công trình, dự án, nguồn lực, tăng trưởng và đóng góp những giá trị cụ thể vào kinh tế - xã hội của Thành phố. Đặc biệt là đời sống người dân ngày càng được cải thiện, nâng lên", ông Được nhấn mạnh.