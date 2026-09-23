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Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng tiếp xúc cử tri Lâm Đồng

Thứ Tư, 14:55, 23/09/2026
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VOV.VN - Sáng 23/9, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI tại phường Lâm Viên- Đà Lạt.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Lâm Viên, Đà Lạt, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI; thông tin kết quả xử lý các kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc trước của các cơ quan có thẩm quyền.

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Rất đông cử tri phường Lâm Viên- Đà Lạt đến dự, trao đổi tâm tư, nguyện vọng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, cử tri phường Lâm Viên, Đà Lạt mong muốn bảo đảm nguồn thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục bảo hiểm y tế để việc khám, chữa bệnh của người dân được thuận lợi; việc bố trí nhân sự UBMTTQ Việt Nam phường, Hội Cựu Chiến binh đáp ứng được đồng thời cả về số lượng cả về yêu cầu chuyên môn theo hướng dẫn rất khó khăn; vấn đề bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và phát triển du lịch xanh, đảm bảo môi trường sống ở đô thị Đà Lạt trong bối cảnh khách du lịch đến địa phương ngày càng tăng trong khi năng lực xử lý rác thải hạn chế; số hộ dân thực tế ở tổ dân phố Nghệ Tĩnh và số hộ dân Bộ Công an cung cấp có sự chênh lệch tương đối lớn ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của tổ dân phố; khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục, giấy tờ liên quan đến đất đai …

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Cử tri Nguyễn Thị Phương Diệu nêu vấn đề thiếu sách khoa.
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Cử tri Lê Văn Thái kiến nghị về tổ chức bộ máy ở cơ sở.

Đối với việc thiếu sách giáo khoa tại địa phương hiện nay, cử tri Nguyễn Thị Phương Diệu, tổ dân phố Đa Thiện, nêu ý kiến: “Phụ huynh rất vất vả để mua sách cho các em. Một số sách thì hiện nay vẫn thiếu cho nên các em phải tự đi phô tô để mà phục vụ cho quá trình học tập. Một số các sách có màu cho nên phải đi in ấn theo dạng màu rất tốn kém cũng như là ảnh hưởng đến quá trình học tập của các em. Cũng phát sinh thêm một nguy cơ đó chính là vi phạm về bản quyền".

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Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng trao đổi, trả lời nhiều nội dung kiến nghị của cử tri phường Lâm Viên- Đà Lạt.

Trao đổi với cử tri phường Lâm Viên, Đà Lạt, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng trả lời ngay tất cả các nội dung mà cử tri kiến nghị, đề xuất. Đồng thời khẳng định, các ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ để gửi đến cấp có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời, giải quyết và đặc biệt Quốc hội cũng sẽ giám sát nội dung này.

“Đoàn đại biểu Quốc hội xin ghi nhận các ý kiến của các quý vị cử tri. Chúng tôi đánh giá các ý kiến này hết sức tâm huyết, trách nhiệm xuất phát từ trách nhiệm của mình với địa phương, với đất nước. Còn một số các ý kiến cử tri quan tâm tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh đặc biệt là lãnh đạo Uỷ ban tiếp tục có sự lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết triệt để và trả lời cử tri băng văn bản một cách thấu đáo”, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng, khẳng định.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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