Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI

Sau khi được nghe đại biểu Quốc hội thông tin về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16; thông báo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri; phát biểu tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá công tác chuẩn bị kỳ họp thứ hai bảo đảm chu đáo, toàn diện, các nội dung trong chương trình nghị sự trọng tâm và là các vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm.

Các cử tri kiến nghị hoàn thiện hạ tầng giao thông khung của thành phố, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan các lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực hiện; quan tâm hơn nữa đến cán bộ ở cấp cơ sở, đặc biệt là đội ngũ ở thôn, tổ dân phố. Đề cập đến các vấn đề liên quan đến Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, cử tri mong muốn có phương án bảo đảm quyền, lợi ích của người dân khi phải di dời, bố trí tái định cư cho người dân với phương châm nơi ở mới phải bằng, hoặc tốt hơn nơi ở cũ...

Trả lời ý kiến của các cử tri, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố, thành phố sẽ tập trung giải quyết và sớm có ý kiến báo cáo với cử tri. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, thành phố sẽ gửi kiến nghị lên các cơ quan chức năng.

Liên quan đến ý kiến của cử tri về Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, việc thành phố lựa chọn phát triển đô thị hướng ra sông Hồng và hệ thống hạ tầng kết nối sẽ tạo cơ hội cho khu vực phía Bắc và Hà Nội trở thành trung tâm, vùng động lực cho phát triển của Thủ đô.

“Thành phố trân trọng cảm ơn người dân, các cử tri đã ủng hộ, bàn giao mặt bằng để chúng ta về đích đúng tiến độ các công trình hạ tầng quan trọng, khắc phục được tình trạng dự án kéo dài nhiều năm. Thành phố chú trọng tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất, thông qua phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, khu tái định cư với hạ tầng đồng bộ tại Thư Lâm, Đông Anh, Lĩnh Nam, Long Biên... Thành phố đang rà soát các quỹ đất ở các trục giao thông để phát triển các khu tái định cư với hạ tầng đồng bộ; và cũng chú trọng công tác tái định cư tại chỗ”, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố đã chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thành phố đã thiết lập được hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: Đầu tư, phát triển hạ tầng, giáo dục - đào tạo, y tế, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển văn hóa, các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát... Đồng thời khẳng định từ ngày 1/7 năm nay, thể chế không còn là điểm nghẽn, là rào cản cho sự phát triển của Thủ đô.

Theo Bí thư Thành ủy, thành phố không chỉ đổi mới phương thức quản trị dựa trên hệ thống số và dữ liệu, mà còn tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm của từng vị trí công tác. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện bằng bộ chỉ số lượng hóa kết quả được máy tính chấm điểm hằng ngày và bắt đầu từ người đứng đầu. Thành phố cũng đã ban hành kế hoạch về kiểm tra công tác phòng ngừa tham nhũng, nhũng nhiễu trong giải quyết các thủ tục hành chính. Việc kiểm tra, xử lý sẽ tập trung vào những lĩnh vực nhân dân phản ánh nhiều, như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các vấn đề về y tế, giáo dục, môi trường, quy hoạch... Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Thanh tra thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát, báo cáo đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời, tiếp nhận, phân loại xử lý, theo dõi và phản hồi kiến nghị của cử tri và nhân dân; từng bước liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, bảo đảm mỗi kiến nghị được giải quyết đến cùng, theo dõi xuyên suốt và rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả.

Nhấn mạnh việc Thủ đô đang tập trung triển khai thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, mục tiêu xuyên suốt là lấy chất lượng sống, sự hài lòng, mức độ thụ hưởng và hạnh phúc của người dân ở vị trí trung tâm, là tiêu chí tổng hợp quan trọng nhất. Việc thí điểm đang được thực hiện trên địa bàn hai xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, nhưng 124 xã, phường còn lại cũng đang triển khai theo từng tiêu chí. Trên cơ sở thí điểm, thành phố sẽ đúc rút, hoàn thiện mô hình để tham mưu Trung ương ban hành một bộ tiêu chí chung cho cả nước thực hiện.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, để nhân dân được thụ hưởng văn hóa và đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, thành phố đã và đang thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, phát triển văn hóa trong cộng đồng, kết nối văn hóa với du lịch, tổ chức các hoạt động văn hóa trong không gian di sản, số hóa phục dựng các di sản quốc gia... Bên cạnh đó, đến nay, thành phố đã và đang triển khai 146 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương, với tổng số gần 130.000 căn hộ; đồng thời, triển khai 2 khu nhà ở cho thuê với hơn 7.000 căn hộ.

Quang cảnh tiếp xúc cử tri

Về xử lý 5 điểm nghẽn lớn về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập và an toàn thực phẩm, Bí thư Thành ủy cho biết, đây là những vấn đề được thành phố đã, đang tập trung giải quyết và thời gian gần đây có sự chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, về giải quyết úng ngập, thành phố đã hoàn thành 10 công trình khẩn cấp và 1 dự án chống ngập cục bộ tại khu vực nội thành. Sau đợt mưa lớn vừa qua, thành phố đã đánh giá các dữ liệu úng ngập để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước theo hướng đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ và từng bước trong một vài năm sẽ khắc phục cơ bản tình trạng úng ngập.

Thông tin liên quan đến Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định: “Đây là một nhiệm vụ rất lớn. Ban Thường vụ Thành ủy đã họp nhiều lần và chỉ đạo với nguyên tắc bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, các quy định của pháp luật có liên quan. Thành phố thực hiện trên tinh thần thận trọng, bài bản, tính toán khoa học, bảo đảm tất cả mọi vấn đề liên quan, nhất là về sinh kế của người dân, phòng, chống lũ, hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, chỉnh trang các làng xóm lâu đời, các công trình di tích trên khu vực nghiên cứu”.

Cử tri dự hội nghị tiếp xúc.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, hiện đang xin ý kiến nhân dân theo hướng áp dụng chính sách cao nhất theo thẩm quyền của thành phố; nghiên cứu bố trí tái định cư tại chỗ và bố trí tại các xã, phường lân cận, gần với nơi sinh sống cũ của người dân. Chỉ khi nào các khu tái định cư có hạ tầng đầy đủ, đồng bộ, khi đó mới thực hiện thu hồi đất tại nơi ở hiện tại của người dân. Thành phố sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn thiện trước khi phê duyệt quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Nhấn mạnh, Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển rất mạnh mẽ để cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Thành phố sẽ hành động quyết liệt hơn nữa để chuyển hóa các cơ chế vượt trội được Trung ương, các địa phương dành cho thành phố, qua đó, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và quan trọng nhất là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn nữa cho người dân Thủ đô.