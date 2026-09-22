English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI

Thứ Ba, 17:47, 22/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 22/9, tại xã Phù Đổng, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng và các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri của các xã, phường thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Sau khi được nghe đại biểu Quốc hội thông tin về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16; thông báo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri; phát biểu tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá công tác chuẩn bị kỳ họp thứ hai bảo đảm chu đáo, toàn diện, các nội dung trong chương trình nghị sự trọng tâm và là các vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm.

Các cử tri kiến nghị hoàn thiện hạ tầng giao thông khung của thành phố, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan các lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực hiện; quan tâm hơn nữa đến cán bộ ở cấp cơ sở, đặc biệt là đội ngũ ở thôn, tổ dân phố. Đề cập đến các vấn đề liên quan đến Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, cử tri mong muốn có phương án bảo đảm quyền, lợi ích của người dân khi phải di dời, bố trí tái định cư cho người dân với phương châm nơi ở mới phải bằng, hoặc tốt hơn nơi ở cũ...

Trả lời ý kiến của các cử tri, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết sẽ tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố, thành phố sẽ tập trung giải quyết và sớm có ý kiến báo cáo với cử tri. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, thành phố sẽ gửi kiến nghị lên các cơ quan chức năng. 

Liên quan đến ý kiến của cử tri về Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, việc thành phố lựa chọn phát triển đô thị hướng ra sông Hồng và hệ thống hạ tầng kết nối sẽ tạo cơ hội cho khu vực phía Bắc và Hà Nội trở thành trung tâm, vùng động lực cho phát triển của Thủ đô.

“Thành phố trân trọng cảm ơn người dân, các cử tri đã ủng hộ, bàn giao mặt bằng để chúng ta về đích đúng tiến độ các công trình hạ tầng quan trọng, khắc phục được tình trạng dự án kéo dài nhiều năm. Thành phố chú trọng tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất, thông qua phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, khu tái định cư với hạ tầng đồng bộ tại Thư Lâm, Đông Anh, Lĩnh Nam, Long Biên... Thành phố đang rà soát các quỹ đất ở các trục giao thông để phát triển các khu tái định cư với hạ tầng đồng bộ; và cũng chú trọng công tác tái định cư tại chỗ”, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết.

bi thu thanh uy ha noi tiep xuc cu tri truoc ky hop thu 2 quoc hoi khoa xvi hinh anh 1
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố đã chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thành phố đã thiết lập được hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực: Đầu tư, phát triển hạ tầng, giáo dục - đào tạo, y tế, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển văn hóa, các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát... Đồng thời khẳng định từ ngày 1/7 năm nay, thể chế không còn là điểm nghẽn, là rào cản cho sự phát triển của Thủ đô.

Theo Bí thư Thành ủy, thành phố không chỉ đổi mới phương thức quản trị dựa trên hệ thống số và dữ liệu, mà còn tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm của từng vị trí công tác. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện bằng bộ chỉ số lượng hóa kết quả được máy tính chấm điểm hằng ngày và bắt đầu từ người đứng đầu. Thành phố cũng đã ban hành kế hoạch về kiểm tra công tác phòng ngừa tham nhũng, nhũng nhiễu trong giải quyết các thủ tục hành chính. Việc kiểm tra, xử lý sẽ tập trung vào những lĩnh vực nhân dân phản ánh nhiều, như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các vấn đề về y tế, giáo dục, môi trường, quy hoạch... Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Thanh tra thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát, báo cáo đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời, tiếp nhận, phân loại xử lý, theo dõi và phản hồi kiến nghị của cử tri và nhân dân; từng bước liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, bảo đảm mỗi kiến nghị được giải quyết đến cùng, theo dõi xuyên suốt và rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả.

Nhấn mạnh việc Thủ đô đang tập trung triển khai thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, mục tiêu xuyên suốt là lấy chất lượng sống, sự hài lòng, mức độ thụ hưởng và hạnh phúc của người dân ở vị trí trung tâm, là tiêu chí tổng hợp quan trọng nhất. Việc thí điểm đang được thực hiện trên địa bàn hai xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, nhưng 124 xã, phường còn lại cũng đang triển khai theo từng tiêu chí. Trên cơ sở thí điểm, thành phố sẽ đúc rút, hoàn thiện mô hình để tham mưu Trung ương ban hành một bộ tiêu chí chung cho cả nước thực hiện.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, để nhân dân được thụ hưởng văn hóa và đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, thành phố đã và đang thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, phát triển văn hóa trong cộng đồng, kết nối văn hóa với du lịch, tổ chức các hoạt động văn hóa trong không gian di sản, số hóa phục dựng các di sản quốc gia... Bên cạnh đó, đến nay, thành phố đã và đang triển khai 146 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương, với tổng số gần 130.000 căn hộ; đồng thời, triển khai 2 khu nhà ở cho thuê với hơn 7.000 căn hộ.

bi thu thanh uy ha noi tiep xuc cu tri truoc ky hop thu 2 quoc hoi khoa xvi hinh anh 2
Quang cảnh tiếp xúc cử tri

Về xử lý 5 điểm nghẽn lớn về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập và an toàn thực phẩm, Bí thư Thành ủy cho biết, đây là những vấn đề được thành phố đã, đang tập trung giải quyết và thời gian gần đây có sự chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, về giải quyết úng ngập, thành phố đã hoàn thành 10 công trình khẩn cấp và 1 dự án chống ngập cục bộ tại khu vực nội thành. Sau đợt mưa lớn vừa qua, thành phố đã đánh giá các dữ liệu úng ngập để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước theo hướng đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ và từng bước trong một vài năm sẽ khắc phục cơ bản tình trạng úng ngập.

Thông tin liên quan đến Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định: “Đây là một nhiệm vụ rất lớn. Ban Thường vụ Thành ủy đã họp nhiều lần và chỉ đạo với nguyên tắc bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, các quy định của pháp luật có liên quan. Thành phố thực hiện trên tinh thần thận trọng, bài bản, tính toán khoa học, bảo đảm tất cả mọi vấn đề liên quan, nhất là về sinh kế của người dân, phòng, chống lũ, hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, chỉnh trang các làng xóm lâu đời, các công trình di tích trên khu vực nghiên cứu”.

bi thu thanh uy ha noi tiep xuc cu tri truoc ky hop thu 2 quoc hoi khoa xvi hinh anh 3
Cử tri dự hội nghị tiếp xúc.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, hiện đang xin ý kiến nhân dân theo hướng áp dụng chính sách cao nhất theo thẩm quyền của thành phố; nghiên cứu bố trí tái định cư tại chỗ và bố trí tại các xã, phường lân cận, gần với nơi sinh sống cũ của người dân. Chỉ khi nào các khu tái định cư có hạ tầng đầy đủ, đồng bộ, khi đó mới thực hiện thu hồi đất tại nơi ở hiện tại của người dân. Thành phố sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn thiện trước khi phê duyệt quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Nhấn mạnh, Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển rất mạnh mẽ để cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Thành phố sẽ hành động quyết liệt hơn nữa để chuyển hóa các cơ chế vượt trội được Trung ương, các địa phương dành cho thành phố, qua đó, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và quan trọng nhất là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn nữa cho người dân Thủ đô.

Nguyên Nhung/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ cháy tại Tây Hồ
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ cháy tại Tây Hồ

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình vượt qua thời điểm khó khăn này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ cháy tại Tây Hồ

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ cháy tại Tây Hồ

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình vượt qua thời điểm khó khăn này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải hoàn thành bằng được chỉ tiêu tăng trưởng hai con số
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải hoàn thành bằng được chỉ tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nôi Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành tăng trưởng hai con số trong năm 2026, đồng thời yêu cầu các nghị quyết sau khi được thông qua phải nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải hoàn thành bằng được chỉ tiêu tăng trưởng hai con số

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải hoàn thành bằng được chỉ tiêu tăng trưởng hai con số

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nôi Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành tăng trưởng hai con số trong năm 2026, đồng thời yêu cầu các nghị quyết sau khi được thông qua phải nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu hoàn thành dữ liệu đất đai trong tháng 8
Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu hoàn thành dữ liệu đất đai trong tháng 8

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu toàn hệ thống chính trị tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 8, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% năm 2026, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu hoàn thành dữ liệu đất đai trong tháng 8

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu hoàn thành dữ liệu đất đai trong tháng 8

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu toàn hệ thống chính trị tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong tháng 8, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 11% năm 2026, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội