Cử tri Tây Nguyên - Nam Trung Bộ kỳ vọng vào những đòn bẩy chính sách

Một trong những nội dung được cử tri vùng Tây Nguyên - Nam Trung Bộ quan tâm là chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Tại các phiên thảo luận của kỳ họp Quốc hội lần này, nhiều ý kiến nhấn mạnh yêu cầu khai thác hiệu quả tiềm năng biển gắn với bảo vệ hệ sinh thái và chủ quyền quốc gia. Đối với khu vực Nam Trung Bộ, nơi có nhiều cảng biển quan trọng và trung tâm nghề cá lớn, kinh tế biển được xem là trụ cột tăng trưởng lâu dài. Cử tri kỳ vọng sẽ hình thành chuỗi liên kết từ Tây Nguyên xuống các cửa ngõ đại dương.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, khi hệ thống vận tải và logistics được kết nối thông suốt, nông sản và hàng hóa từ cao nguyên có thể tiếp cận nhanh hơn với thị trường quốc tế qua các cảng biển, tạo động lực phát triển mới cho cả vùng cao nguyên và duyên hải.

Kinh tế biển được xác định là trụ cột lâu dài và là động lực quan trọng cho tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ mới của khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ

"Đến nay, đồ án quy hoạch đã bước đầu hình thành mô hình tổ chức không gian phát triển tương đối rõ. Cụ thể, đã xác định các hành lang kinh tế trọng điểm, gồm hành lang Bắc - Nam, hành lang Đông - Tây kết nối các khu vực động lực của Tây Nguyên. Việc xác định rõ các hành lang phát triển này được xem là bước tiến quan trọng, bởi quy hoạch tỉnh cần làm rõ phương án tổ chức không gian phát triển", ông Nguyễn Việt Hùng nói.

Cùng với kinh tế biển, phát triển hạ tầng chiến lược cũng là nội dung quan trọng được nhiều cử tri quan tâm khi Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới. Với đặc thù địa hình rộng và chia cắt, Tây Nguyên từ lâu được xem là "vùng trũng" về hạ tầng giao thông. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt cho phát triển kinh tế vùng.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho rằng, khi hệ thống cao tốc hoàn thiện, khoảng cách địa lý giữa cao nguyên và biển sẽ được rút ngắn đáng kể, mở ra cơ hội hình thành các trung tâm logistics, chuỗi cung ứng mới và tăng cường thu hút đầu tư.

"Giao thông giữa phía đông và phía tây hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian tới, tỉnh sẽ đề xuất với Trung ương đầu tư các tuyến đường cao tốc. Đặc biệt, khi cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đi vào hoạt động, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất với tỉnh có cao tốc Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa thì để tạo thành kết nối tốt hơn", ông Tiến khẳng định.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc để kết nối nội tỉnh, liên vùng, làm động lực cho tăng trưởng 2 con số.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và an sinh xã hội, việc Quốc hội xem xét hoàn thiện khung pháp lý cho bảo hiểm nông nghiệp được nhiều cử tri đánh giá là rất cần thiết. Tây Nguyên là vùng sản xuất nông sản chủ lực với các mặt hàng xuất khẩu giá trị cao như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng; còn Nam Trung Bộ là khu vực trọng điểm khai thác và nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, cả hai vùng đều chịu tác động lớn từ biến đổi khí hậu, thiên tai và biến động thị trường. Vì vậy, bảo hiểm nông nghiệp được kỳ vọng trở thành "tấm lá chắn" giúp nông dân giảm rủi ro, ổn định sản xuất và yên tâm đầu tư.

Ông Nguyễn Tấn Công, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang, tỉnh Gia Lai nêu ý kiến: "Sản xuất nông nghiệp có rất nhiều rủi ro, không thể khống chế hay kiểm soát bằng ý chí con người mà phụ thuộc vào thiên nhiên, khí hậu, thời tiết, rất nhiều yếu tố. Rủi ro càng cao thì mạo hiểm của người nông dân sẽ càng cao. Cho nên, chính sách về bảo hiểm nông nghiệp nên đưa sớm và áp dụng thực tiễn vào đời sống của từng nông hộ như thế nào để phù hợp và cho người nông dân an tâm sản xuất trên mảnh vườn của mình".

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, các chính sách về năng lượng tái tạo được cử tri, lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên - Nam Trung Bộ đặc biệt quan tâm. Khu vực này có tiềm năng lớn về điện gió, điện mặt trời và đã thu hút nhiều dự án, góp phần bổ sung nguồn điện, tạo nguồn thu cho địa phương.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng, các địa phương cho rằng cần sớm hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế chính sách ổn định, từ quy hoạch, giá điện đến hạ tầng truyền tải. Khi các chính sách được hoàn thiện, Tây Nguyên - Nam Trung Bộ có thể trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của cả nước.

Tây Nguyên - Nam Trung Bộ có tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo nhưng cần cơ chế, chính sách mới để phát huy

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chia sẻ một số vấn đề cần thiết về cơ chế mới để thúc đẩy phát triển điện gió, điện mặt trời ở địa phương và khu vực: "Việc đầu tiên là vấn đề tín dụng, muốn làm được thì doanh nghiệp không thể thu xếp hết được vốn, vẫn phải đi vay. Vấn đề về tín dụng cần phải đảm bảo và lãi suất ổn định. Thứ hai là thủ tục hành chính phải triển khai nhanh các dự án, nhất là kết nối với hệ thống điện quốc gia (EVN) và các thủ tục về hành chính để kết nối vào mạng lưới phải nhanh. Thứ ba là giá điện để thống nhất, hợp lý, tránh tình trạng mỗi nơi một kiểu, không bền vững lâu dài cho các doanh nghiệp".

Việc Quốc hội khóa XVI xem xét nhiều chính sách lớn ngay tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới đang mở ra kỳ vọng về những bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước. Với Tây Nguyên - Nam Trung Bộ, nơi hội tụ cả tiềm năng nông nghiệp, kinh tế biển, năng lượng tái tạo, các chính sách nếu được cụ thể hóa bằng cơ chế phù hợp sẽ tạo động lực mạnh mẽ để khu vực phát huy lợi thế liên kết vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp các địa phương đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số và bền vững trong giai đoạn mới.