中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quốc hội khóa XVI: Dấu ấn đổi mới, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ

Thứ Sáu, 11:30, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI ghi dấu ấn đổi mới với tinh thần làm việc khẩn trương, quyết liệt, khoa học và được chuẩn bị kỹ lưỡng và thông qua nhiều quyết sách quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Kỳ họp đầu nhiệm kỳ với nhiều điểm khác biệt

Đánh giá về những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tây Ninh - cho rằng đây là kỳ họp có nhiều điểm mới so với các nhiệm kỳ trước.

Theo đại biểu, kỳ họp được tổ chức sớm ngay sau khi sửa đổi Hiến pháp và các luật liên quan, với thời gian họp ngắn hơn thông lệ nhưng chất lượng chuẩn bị nội dung rất cao.

“Các cơ quan soạn thảo, tham mưu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, tạo điều kiện để Quốc hội thảo luận sâu và thông qua các nội dung quan trọng”, đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội khóa XVI Hoàng Thị Thanh Thúy

Đáng chú ý, chương trình nghị sự được chia thành hai đợt, tập trung cả các vấn đề cấp bách lẫn chiến lược dài hạn, tạo nền tảng triển khai chính sách trong thời gian tới. Dù thời gian gấp và có điều chỉnh nội dung, các đại biểu Quốc hội vẫn chủ động nghiên cứu, cập nhật thông tin và tham gia ý kiến tích cực.

Các phiên thảo luận tại tổ và hội trường bám sát thực tiễn, nhận được sự đồng thuận cao của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng các quyết sách được thông qua. Những kết quả đạt được cho thấy sự đổi mới trong tổ chức, điều hành cùng tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, tạo tiền đề quan trọng cho cả nhiệm kỳ.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Dương Khắc Mai nhận định kỳ họp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, mở ra giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo ông Dương Khắc Mai, việc tổ chức sớm hơn khoảng 3 tháng thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội đã thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế.

Đặc biệt, hàng loạt luật và nghị quyết được thông qua trước thềm bế mạc, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

“Chưa có kỳ họp đầu nhiệm kỳ nào có khối lượng công việc lớn và quyết liệt như vậy”, đại biểu Dương Khắc Mai đánh giá.

Đại biểu Quốc hội khóa XVI Dương Khắc Mai

Tăng cường giám sát, đưa chính sách vào cuộc sống

Theo đại biểu Dương Khắc Mai, sau khi các luật và nghị quyết được ban hành, nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường giám sát để bảo đảm chính sách đi vào thực tiễn. Hoạt động này nhằm khơi thông các nút thắt thể chế, tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước thực hiện hiệu quả chức năng, đáp ứng kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng vào Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 với những cam kết mạnh mẽ, kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho phát triển đất nước.

Ghi nhận không khí làm việc nghiêm túc và sự điều hành linh hoạt của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội, bày tỏ sự tâm đắc với cách thức tổ chức kỳ họp.

Theo đại biểu, ngay từ đầu nhiệm kỳ, chủ tọa đoàn đã điều hành sát nội dung, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, giúp các phiên họp hiệu quả, tránh dàn trải. Đặc biệt, công tác nhân sự được thực hiện dân chủ, khách quan, trong khi hoạt động lập pháp được triển khai đồng bộ, tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả cao.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, đại biểu Quốc hội khóa XVI

Việc kết hợp hài hòa giữa công tác nhân sự và lập pháp được đánh giá là điểm mới đáng chú ý, thể hiện sự chuyển biến về tư duy và cách thức vận hành của Quốc hội khóa XVI.

Những đánh giá tích cực từ các đại biểu cho thấy kỳ họp thứ nhất không chỉ đặt nền móng cho cả nhiệm kỳ mà còn khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan lập pháp trong giai đoạn mới.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Quốc hội khóa XVI kỳ họp thứ nhất Quốc hội đổi mới Quốc hội lập pháp Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quốc hội làm việc thêm 0,5 ngày để xem xét, thông qua các luật thuế
VOV.VN - Quốc hội bổ sung hai nội dung quan trọng để xem xét, thông qua gồm: dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế (Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tiêu thụ đặc biệt) và phương án xử lý nguồn tiền nhằm thực hiện phán quyết của trọng tài quốc tế.

Quốc hội chốt ngày nghỉ lễ 24/11, hưởng nguyên lương
VOV.VN - Sáng 24/4, với 477/489 đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Điểm đáng chú ý, Quốc hội đồng ý lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Người lao động sẽ được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong ngày này.

Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng
VOV.VN - Trong ngày làm việc cuối cùng 24/4 của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu biểu quyết thông qua 8 nhóm nội dung lớn, quyết định các chính sách then chốt cho giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, tiến hành phiên bế mạc dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội