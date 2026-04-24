Quốc hội khóa XVI: Dấu ấn đổi mới, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ

Kỳ họp đầu nhiệm kỳ với nhiều điểm khác biệt

Đánh giá về những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tây Ninh - cho rằng đây là kỳ họp có nhiều điểm mới so với các nhiệm kỳ trước.

Theo đại biểu, kỳ họp được tổ chức sớm ngay sau khi sửa đổi Hiến pháp và các luật liên quan, với thời gian họp ngắn hơn thông lệ nhưng chất lượng chuẩn bị nội dung rất cao.

“Các cơ quan soạn thảo, tham mưu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, tạo điều kiện để Quốc hội thảo luận sâu và thông qua các nội dung quan trọng”, đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội khóa XVI Hoàng Thị Thanh Thúy

Đáng chú ý, chương trình nghị sự được chia thành hai đợt, tập trung cả các vấn đề cấp bách lẫn chiến lược dài hạn, tạo nền tảng triển khai chính sách trong thời gian tới. Dù thời gian gấp và có điều chỉnh nội dung, các đại biểu Quốc hội vẫn chủ động nghiên cứu, cập nhật thông tin và tham gia ý kiến tích cực.

Các phiên thảo luận tại tổ và hội trường bám sát thực tiễn, nhận được sự đồng thuận cao của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng các quyết sách được thông qua. Những kết quả đạt được cho thấy sự đổi mới trong tổ chức, điều hành cùng tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, tạo tiền đề quan trọng cho cả nhiệm kỳ.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Dương Khắc Mai nhận định kỳ họp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, mở ra giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo ông Dương Khắc Mai, việc tổ chức sớm hơn khoảng 3 tháng thể hiện tinh thần chủ động, khẩn trương. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội đã thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế.

Đặc biệt, hàng loạt luật và nghị quyết được thông qua trước thềm bế mạc, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

“Chưa có kỳ họp đầu nhiệm kỳ nào có khối lượng công việc lớn và quyết liệt như vậy”, đại biểu Dương Khắc Mai đánh giá.

Đại biểu Quốc hội khóa XVI Dương Khắc Mai

Tăng cường giám sát, đưa chính sách vào cuộc sống

Theo đại biểu Dương Khắc Mai, sau khi các luật và nghị quyết được ban hành, nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường giám sát để bảo đảm chính sách đi vào thực tiễn. Hoạt động này nhằm khơi thông các nút thắt thể chế, tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước thực hiện hiệu quả chức năng, đáp ứng kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng vào Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 với những cam kết mạnh mẽ, kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho phát triển đất nước.

Ghi nhận không khí làm việc nghiêm túc và sự điều hành linh hoạt của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội, bày tỏ sự tâm đắc với cách thức tổ chức kỳ họp.

Theo đại biểu, ngay từ đầu nhiệm kỳ, chủ tọa đoàn đã điều hành sát nội dung, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, giúp các phiên họp hiệu quả, tránh dàn trải. Đặc biệt, công tác nhân sự được thực hiện dân chủ, khách quan, trong khi hoạt động lập pháp được triển khai đồng bộ, tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả cao.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, đại biểu Quốc hội khóa XVI

Việc kết hợp hài hòa giữa công tác nhân sự và lập pháp được đánh giá là điểm mới đáng chú ý, thể hiện sự chuyển biến về tư duy và cách thức vận hành của Quốc hội khóa XVI.

Những đánh giá tích cực từ các đại biểu cho thấy kỳ họp thứ nhất không chỉ đặt nền móng cho cả nhiệm kỳ mà còn khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan lập pháp trong giai đoạn mới.