Cử tri Thái Nguyên tin tưởng, kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Từ những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên cũng như của đất nước thời gian qua, cử tri kỳ vọng Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, nhất là trong cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Thái Nguyên đang nổi lên là một trung tâm phát triển năng động của khu vực

Anh Nguyễn Thanh Tùng (xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) bày tỏ kỳ vọng Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, trở thành Quốc hội hành động, ngày càng gần dân và thấu hiểu người dân hơn. Theo anh, các quyết sách cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và giáo dục, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm giảm bớt thủ tục hành chính.

Anh cho rằng, khi đời sống vật chất và tinh thần của người dân được chăm lo toàn diện, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước sẽ ngày càng được củng cố vững chắc.

Bên cạnh những kết quả phát triển, các vấn đề về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát giá cả, bảo đảm đời sống người dân tiếp tục được cử tri quan tâm, kỳ vọng có giải pháp hiệu quả trong thời gian tới.

Chị Nguyễn Thanh Hiên (xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) bày tỏ mong muốn Quốc hội khóa mới tăng cường vai trò giám sát, góp phần giữ ổn định giá cả thị trường. Theo chị, các chính sách điều hành cần kiểm soát tốt lạm phát để việc tăng lương thực sự phát huy hiệu quả, qua đó cải thiện đời sống người dân, giúp các gia đình yên tâm mua sắm và ổn định chi tiêu hằng ngày.

Chị Dương Thị Thùy, công nhân làm việc tại một nhà máy ở phường Quyết Thắng (tỉnh Thái Nguyên), cho rằng vấn đề an cư luôn là trăn trở lớn của người lao động. Chị kỳ vọng Quốc hội khóa XVI sẽ quyết liệt hơn trong việc tháo gỡ các nút thắt, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, chị mong muốn trong nhiệm kỳ tới, người thu nhập thấp sẽ dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi và quỹ nhà ở giá rẻ, để giấc mơ sở hữu mái ấm không còn là gánh nặng quá lớn đối với người lao động.

Ở góc độ của thanh niên, lực lượng trẻ kỳ vọng có thêm cơ chế, chính sách để phát huy vai trò, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

Chị Trần Thị Tương, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Kỳ (tỉnh Thái Nguyên), bày tỏ kỳ vọng với vai trò là lực lượng trẻ, Quốc hội và lãnh đạo nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường minh bạch, bình đẳng để thanh niên phát huy năng lực.

Bên cạnh đó, chị cho rằng cần có các chính sách hỗ trợ thiết thực cho thanh niên về vốn, công nghệ, chuyển đổi số, cũng như đào tạo kỹ năng và kết nối thị trường, qua đó thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong giới trẻ.

Tại các bản làng vùng cao, cử tri cũng kỳ vọng các chính sách dân tộc, miền núi, đặc biệt là các Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được quan tâm triển khai, góp phần nâng cao đời sống người dân. Từ thôn Vằng Quan, xã Phúc Lộc, thôn còn nhiều khó khăn với 100% là đồng bào Mông sinh sống, anh Sằm Văn Ngài, Trưởng thôn Vằng Quan, cho biết bà con địa phương mong muốn Quốc hội và các cấp lãnh đạo quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn đối với vùng cao. Hiện nay, người dân vẫn còn thiếu đất sản xuất, thiếu nhà ở; nhiều căn nhà gỗ tạm đã xuống cấp, trong khi đường lên thôn, bản chưa được đầu tư, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Anh bày tỏ kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2026–2031, Quốc hội và các cấp lãnh đạo sẽ ban hành các chính sách thiết thực hỗ trợ hộ nghèo, nhất là về nhà ở và đất sản xuất; đồng thời tạo việc làm, hỗ trợ phát triển các mô hình chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Qua đó, đời sống người dân từng bước được cải thiện, hướng tới xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Có thể thấy, từ đô thị đến nông thôn, từ vùng thấp đến vùng cao, cử tri Thái Nguyên đều gửi gắm nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của Quốc hội, với mong muốn các quyết sách ngày càng sát thực tiễn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.