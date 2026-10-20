Để đáp ứng yêu cầu phát triển và thống nhất hệ thống cơ quan chính trị, ngày 20/10/1946, tại Đồng Tháp Mười, Xứ ủy Nam bộ thành lập Phòng Chính trị Chiến khu 8. Tháng 7/1947, Phòng Chính trị Chiến khu 9 được thành lập tại xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ).

Phòng Chính trị hai chiến khu ra đời là một yêu cầu tất yếu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong tình hình mới.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công tác Đảng, Công tác Chính trị (CTĐ,CTCT) luôn tập trung cổ vũ động viên bộ đội và nhân dân kiên cường bám trụ, phát triển lực lượng, giữ vững niềm tin quyết chiến, quyết thắng, biết đánh và biết thắng.

Cục Chính trị Quân khu 9 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Cùng với sự trưởng thành của lực lượng vũ trang quân khu, cơ quan chính trị từng bước được củng cố, kiện toàn, phát triển sâu rộng cả về tổ chức và nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu tiến hành CTĐ, CTCT trong điều kiện chiến tranh ác liệt.

Trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới, ngày 11/11/1976, Quân khu 8 và Quân khu 9 hợp nhất thành Quân khu 9.

80 năm, một chiều dài lịch sử xây dựng, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị và ngành chính trị quân khu đã luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ hy sinh, linh hoạt sáng tạo, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Kiên định đường lối, bám sát nhiệm vụ, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng”.

Với những chiến công và thành tích xuất sắc trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Chính trị vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng 2 Huân chương Quân công hạng Nhất; 3 Huân chương Quân công hạng Nhì; 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; 14 đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Cục Chính trị Quân khu 9 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đặc biệt, trong buổi lễ trọng thể hôm nay, Cục Chính trị vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều đồng chí cán bộ Cục Chính trị đã cống hiến, trưởng thành, vinh dự trở thành những tướng lĩnh, cán bộ cấp cao của Đảng và Quân đội ta, là những tấm gương sáng để chúng ta phấn đấu học tập, noi theo.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng: Với những phần thưởng cao quý được Đảng, nhà nước, quân đội trao tặng, thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp, cống hiến của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng tiếp thêm động lực để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống “Kiên định đường lối, bám sát nhiệm vụ, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng”, xây dựng Cục Chính trị ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược, xung đột, tranh chấp chủ quyền và các thách thức an ninh phi truyền thống, sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng gia tăng. Yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngày càng cao.

Trước tình hình trên, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị Cục Chính trị và ngành Chính trị LLVT Quân khu 9 cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Niềm tự hào về truyền thống và những thành tích trong 80 năm qua sẽ là động lực to lớn để Cục Chính trị và ngành chính trị LLVT Quân khu 9 vững tin, tiến bước trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Tôi tin tưởng rằng, trong giai đoạn mới, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị và Ngành Chính trị LLVT Quân khu 9 sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân", theo Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu.