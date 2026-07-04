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Đà Nẵng bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm tài sản trên ô tô

Thứ Bảy, 11:03, 04/07/2026
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Hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy, nhiều vụ trộm được thực hiện bởi 2 đối tượng sử dụng xe máy hiệu Vario…

Sáng 4/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với Trần Văn Long (SN 2008, tạm trú phường An Khê) và Nguyễn Hoàng Long (SN 2009, tạm trú phường Hòa Cường) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận phản ánh của một số người dân đậu ô tô cá nhân trên các tuyến đường vào ban đêm đã bị kẻ gian lục soát, trộm cắp tài sản. Điển hình, khoảng 23h50 ngày 28/6, anh L.Đ.N (trú phường Ngũ Hành Sơn) đậu xe ô tô trên tuyến đường Trần Trọng Khiêm - Lê Văn Hiến rồi về nhà nghỉ và quên khóa cửa xe.

Đến sáng 29/6, anh N phát hiện toàn bộ tài sản trong xe bị lấy trộm, gồm nhiều điện thoại di động, tai nghe, tiền mặt… tổng trị giá gần 120 triệu đồng đã bị lấy mất. Cũng rạng sáng ngày 29/6, một ô tô khác đỗ tại tuyến phố thuộc phường Ngũ Hành Sơn cũng bị kẻ gian xâm nhập, lấy trộm 2 điện thoại di động, 1 tai nghe, 1 đồng hồ, 1 vật phẩm phong thủy và 8,5 triệu đồng tiền mặt…

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Hai thanh thiếu niên cùng phương tiện đi lại để gây án.

Trước tình hình đó , Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổng rà soát đối tượng nghi vấn. Qua điều tra, lực lượng Công an xác định đối tượng gây án thường sử dụng xe máy hiệu Vario lang thang tại các khu dân cư từ khoảng 23 giờ đến rạng sáng, lợi dụng các xe ô tô không khóa cửa để mở xe, lục soát tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Qua truy xét, Cơ quan Công an đã xác định 2 nghi can là người ngoại tỉnh, mới đến TP Đà Nẵng tạm trú. Sau mỗi lần gây án, các đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, thay đổi đặc điểm phương tiện nhằm đối phó với lực lượng truy xét.

Lần theo thông tin liên quan đến chiếc xe máy hiệu Vario, Công an TP Đà Nẵng đã khoanh vùng được các nghi can gồm Trần Văn Long, đối tượng từng có tiền án về tội “Giết người”, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 02/2026 và Nguyễn Hoàng Long, đối tượng từng có tiền án về tội “Cướp tài sản”, chấp hành xong án phạt tù vào tháng 10/2025. Cả hai không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang.

Tại Cơ quan điều tra, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Do không có tiền tiêu xài, hằng đêm cả hai điều khiển xe máy đi khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố tìm những xe ô tô đậu ngoài đường không khóa cửa để trộm cắp tài sản.

Mở rộng điều tra, bước đầu xác định từ đầu tháng 6/2026 đến khi bị bắt, hai đối tượng đã thực hiện gần 10 vụ trộm cắp tài sản với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng trong xe ô tô trên địa bàn thành phố.

Qua các vụ việc trên, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân luôn kiểm tra, khóa cửa xe cẩn thận trước khi rời khỏi phương tiện; tuyệt đối không để tiền mặt, điện thoại, giấy tờ tùy thân hoặc tài sản có giá trị bên trong xe, kể cả khi đỗ xe trước nhà hoặc trong khu dân cư. Đồng thời, nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an gần nhất khi phát hiện người hoặc phương tiện có biểu hiện nghi vấn, góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Theo Thân Lai/Báo Công an nhân dân
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