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Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

Thứ Ba, 12:36, 30/06/2026
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VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Hằng được bổ nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngày 29/6/2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 1169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2026.

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Bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội

Bà Nguyễn Thị Hằng sinh ngày 23/10/1978; quê quán tỉnh Bắc Ninh. Trình độ: Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tài chính Ngân hàng; Lý luận chính trị Cao cấp.

Bà Nguyễn Thị Hằng từng giữ các chức vụ: Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngọc Vũ/VOV.VN
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