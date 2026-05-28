Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026: Chờ đợi màn bùng nổ đỉnh cao

Khán đài xem trình diễn pháo hoa với hơn 10.200 chỗ ngồi và sân khấu nằm sát bờ Đông sông Hàn đã hoàn thành. Khu vực bắn pháo hoa bên bờ Tây sông Hàn, các đội thi đấu cũng đang khẩn trương lắp đặt thiết bị sẵn sàng cho đêm khai hỏa. Đội pháo hoa chủ nhà Đà Nẵng đã có một chặng đường phát triển rất dài. Sau mỗi mùa lễ hội, đội có sự tiến bộ vượt bậc, bắt nhịp với trình độ trình diễn pháo hoa của đấu trường quốc tế. Năm nay, Đà Nẵng là đội pháo hoa đầu tiên trình diễn trong đêm khai mạc với chủ đề thiên nhiên.

Ông Nguyễn Nhật Vũ, Đội Trưởng Đội pháo hoa Đà Nẵng hy vọng sẽ tạo sự bất ngờ trong mùa giải năm nay:“Năm nay, đội trình diễn mở màn trong đêm khai mạc. Đây sẽ màn trình diễn hết sức đặc biệt, chúng tôi có nhiều thay đổi từ kỹ thuật đến lựa chọn các loại pháo hoa đa dạng màu sắc, phù hợp với nội dung đêm trình diễn, làm sao cống hiến và chạm được đến cảm xúc của khán giả qua từng đêm trình diễn”.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7/2026, với chủ đề “Da Nang – United Horizons – Những chân trời kết nối”, giới thiệu hình ảnh một Đà Nẵng mới sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam. Tên chủ đề lễ hội biểu đạt sự kết hợp chặt chẽ giữa thiên nhiên, biểu tượng văn hóa – kiến trúc – du lịch và tinh thần hiện đại của một điểm đến kết nối, giữ vững bản sắc dân tộc, giao thoa, vươn mình phát triển trong thời đại mới.

Lễ hội năm nay quy tụ 10 đội pháo hoa đến từ 8 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, gồm 5 đêm thi đấu vòng loại và đêm chung kết. Đêm khai mạc với chủ đề “Thiên nhiên” vào ngày 30/5 sẽ là màn tranh tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) và đội Trung Quốc. Đêm thứ 2 (6/6) với chủ đề “Di sản” giữa đội Pháp và đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam). Đêm thứ 3 (13/6) với chủ đề “Văn hóa” là màn so tài giữa tân binh Nhật Bản và đội pháo hoa của Italia. Đêm thứ 4 (20/6) với chủ đề “Sáng tạo” là phần so tài giữa đội Đức và Macau (Trung Quốc). Đêm thứ 5 (27/6) với chủ đề “Tầm nhìn” do đội Úc và Bồ Đào Nha trình diễn. Đêm chung kết (11/7) là phần trình diễn của 2 đội đạt điểm cao nhất với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch SunGoup Vùng miền Trung, đơn vị đồng hành lễ hội cho rằng, đây là kỳ lễ hội đặc biệt nhất từ trước đến nay, không chỉ quy mô mà còn chất lượng của từng đội thi. Tất cả các đội thi năm nay đều là những tên tuổi lừng lẫy trên thế giới. Họ mang đến lễ hội những công nghệ biểu diễn mới, như pháo hoa không khói, pháo hoa tạo hình hiệu ứng trên mặt nước. Theo ông Nguyễn Văn Bình, mỗi đêm bắn pháo hoa là một show diễn đỉnh cao kết hợp giữa nghệ thuật và pháo hoa: “Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng không đơn thuần chỉ có pháo hoa, mà đó là sự kết hợp hài hòa với các chương trình nghệ thuật đỉnh cao. Nơi đây lồng ghép khéo léo những nét đẹp văn hóa độc đáo của Việt Nam với tiêu chí "đưa Việt Nam ra thế giới và đưa thế giới về với Việt Nam thông qua phần trình diễn của các đội thi”.

Tạp chí Du lịch danh tiếng hàng đầu thế giới Travel + Leisure của Mỹ vừa công bố danh sách 9 lễ hội đáng đi nhất hành tinh, trong đó có Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026. Tại khu vực châu Á, Đà Nẵng nổi bật với sự kiện quy mô lớn nhất mùa hè là DIFF 2026, biến sông Hàn thành một sân khấu kéo dài nhiều tuần lễ với các màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao kết hợp âm nhạc từ những đội thi hàng đầu thế giới. Lễ hội này chính là một sự kiện mang tính biểu tượng của thành phố Đà Nẵng. Không chỉ là những màn pháo hoa, DIFF còn là trải nghiệm lễ hội kéo dài với âm nhạc, trình diễn đường phố và không khí hội hè sôi động dọc tuyến Bạch Đằng và khu vực ven sông.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, một trong những điểm mới nổi bật của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 là thành phố đẩy mạnh định hướng lễ hội đa trải nghiệm, không chỉ có pháo hoa mà còn kết nối 27 hoạt động đồng hành về văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, thể thao, thương mại, giải trí… diễn ra trên toàn thành phố: “Công tác tổ chức năm nay cũng được đầu tư đồng bộ hơn về hạ tầng và trải nghiệm của khán giả. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, cứu hộ, cứu nạn và phòng chống cháy nổ cũng được xây dựng rất chi tiết. Thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác y tế, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, đón tiếp và hỗ trợ du khách. Thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực cao nhất để DIFF 2026 tiếp tục là một mùa lễ hội an toàn, thành công, ấn tượng và để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng người dân và du khách”.