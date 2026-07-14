Tuổi trẻ Đà Nẵng triển khai tuần cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa”

Trong tuần lễ này, các tổ chức cơ sở Đoàn ở Đà Nẵng đến thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, thương bệnh binh; tiếp tục duy trì mô hình “Chúng con luôn bên mẹ”, “Đám giỗ liệt sĩ”. Đồng thời tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí giúp các gia đình chính sách; vận động nguồn lực, đóng góp ngày công xây dựng và tu sửa nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, nhà dột nát giúp người có công với cách mạng, thương - bệnh binh…

Chương trình "Hoa dâng mộ liệt sĩ"

Tuổi trẻ trên địa bàn thành phố tham gia các hoạt động như: tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sĩ và di tích lịch sử văn hóa.

Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình "Hoa dâng mộ liệt sĩ"

Cùng với đó, Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị phục dựng ảnh liệt sĩ tặng các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trao quà tặng người có công với cách mạng ở xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết: “Các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chăm sóc chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị đoàn trực thuộc triển khai nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng. Những việc làm đó đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ đạo lý tốt đẹp của dân tộc, bồi đắp thêm lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội”.