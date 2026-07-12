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Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản sau gần 24 giờ tiếp nhận tin báo

Chủ Nhật, 16:26, 12/07/2026
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VOV.VN - Khoảng 22h30’ ngày 8/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ Công an phường Hòa Khánh về vụ cướp giật tài sản xảy ra tại khu vực cửa hàng tiện lợi Mart 24H (số 47 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh).

Theo trình báo, khoảng 21h30’ cùng ngày, chị Lê Hoàng D. (sinh năm 2006, trú phường Hòa Khánh) ngồi cùng bạn trước cửa hàng thì bất ngờ bị một đối tượng điều khiển xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại đang cầm trên tay rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương phối hợp với Công an phường Hòa Khánh tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, rà soát hệ thống camera an ninh, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng.

Da nang bat giu doi tuong cuop giat tai san sau gan 24 gio tiep nhan tin bao hinh anh 1
Phan Tấn Thọ bị tạm giữ cùng tang vật vụ án

 Qua phân tích phương thức, thủ đoạn gây án, lực lượng điều tra nhận định đối tượng có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng, hành động manh động, liều lĩnh và có sự chuẩn bị từ trước. Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát hình sự tập trung rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự về các tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn; đồng thời thông báo đặc điểm tài sản bị cướp giật đến các cơ sở kinh doanh, mua bán điện thoại, cầm cố tài sản và phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau chưa đầy 24 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định và triệu tập đối tượng nghi vấn là Phan Tấn Thọ (sinh năm 1983, trú phường Hòa Khánh). Thọ từng có hai tiền án về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành xong án phạt tù vào năm 2016.

Tại cơ quan công an, ban đầu Phan Tấn Thọ quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, truy xét, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo lời khai, trước khi gây án, đối tượng chủ động thay đổi đặc điểm nhận dạng của phương tiện bằng cách thay biển số, tháo một số phụ tùng trên xe, đồng thời đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang kín mặt nhằm tránh bị phát hiện.

Da nang bat giu doi tuong cuop giat tai san sau gan 24 gio tiep nhan tin bao hinh anh 2
Tang vật vụ án

Tối 8/7, đối tượng điều khiển xe máy chạy qua nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố để tìm “con mồi”. Khi phát hiện chị Lê Hoàng Diệu đang cầm điện thoại trước cửa hàng tiện lợi Mart 24H, Thọ lập tức áp sát, giật chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy vào các tuyến hẻm nhằm cắt đuôi lực lượng truy bắt.

Sau khi gây án, đối tượng tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường, thay lại biển số thật, cởi bỏ áo khoác, mũ bảo hiểm nhằm đánh lạc hướng quá trình truy xét của lực lượng Công an. Đối tượng không mang chiếc điện thoại cướp giật được đến các cửa hàng để bán mà đăng lên các hội, nhóm mua bán điện thoại cũ trên mạng xã hội để tìm người tiêu thụ nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

Quá trình mở rộng điều tra, Phan Tấn Thọ còn khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ trộm cắp điện thoại iPhone 8 Plus trên địa bàn phường Hòa Khánh.

Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động, 1 xe mô tô Yamaha Jupiter biển kiểm soát 43H4-5061 cùng một số tài liệu, đồ vật có liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Tấn Thọ về hành vi Cướp giật tài sản; đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, thu thập, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

CTV Nguyên Hưng/VOV-Miền Trung
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