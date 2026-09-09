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Đà Nẵng: Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Tư, 14:43, 09/09/2026
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VOV.VN - Hôm nay (9/9), thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2026. Ban tổ chức đã trao thưởng 41 tập thể và tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi lần này.

Cuộc chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã nhận được 4.012 tác phẩm dự thi trên nhiều lĩnh vực; trong đó, 458 tác phẩm được các đơn vị tuyển chọn, gửi dự thi cấp thành phố. Từ các tác phẩm có chất lượng, Ban Tổ chức đã lựa chọn 50 tác phẩm xuất sắc gửi tham dự Cuộc thi cấp Trung ương.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao giải thưởng tặng 11 tập thể và 30 tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả đạt các giải của Cuộc thi. Tác phẩm “Từ chuyện “Thành phố” và “Tỉnh lẻ”: Đập tan luận điệu chia rẽ sau sáp nhập Quảng Nam - Đà Nẵng, đồng lòng xây dựng một Đà Nẵng mới”  của tác giả Châu Thị Thảo, Phóng viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng và tác phẩm “Bờ kè lòng dân” (Video clip) của nhóm tác giả Nguyễn Tấn Tuân - Nguyễn Bình Nam - Trần Việt Hà - Đoàn Quang Cường - Nguyễn Thanh Phước, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đoạt Giải A cho hạng mục tác giả và nhóm tác giả. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đoạt Giải A Giải Tập thể.

Da nang trao giai cuoc thi chinh luan ve bao ve nen tang tu tuong cua Dang hinh anh 1
Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng trao giải A tặng 2 tác giả, đại diện nhóm tác giả có tác phẩm đoạt Giải A

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng đánh giá, Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”;  là diễn đàn quan trọng để lan tỏa niềm tin, củng cố bản lĩnh chính trị, phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể chỉ dừng lại ở việc phản bác khi thông tin sai trái đã xuất hiện, mà phải làm tốt công tác phòng ngừa; chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, có sức thuyết phục; định hướng nhận thức xã hội bằng những giá trị đúng đắn, bằng kết quả phát triển thực tiễn, bằng những việc làm cụ thể vì Nhân dân.

Ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị, Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần chủ động tham mưu cấp ủy đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; chuyển mạnh từ bị động xử lý sang chủ động phòng ngừa, chủ động thông tin, chủ động định hướng và chủ động đấu tranh. Đồng thời, cần chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin đơn thuần sang dẫn dắt nhận thức xã hội, tạo dòng thông tin tích cực, chính xác, có lý lẽ, chiều sâu và sức lan tỏa, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

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Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại lễ trao giải

Sau Cuộc thi, Ban Tổ chức cần lựa chọn, biên tập, chuyển hóa các tác phẩm đạt chất lượng thành sản phẩm truyền thông phù hợp; tổ chức tuyên truyền, lan tỏa hiệu quả trên báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng, nền tảng số và mạng xã hội. Không để những tác phẩm tốt chỉ dừng lại ở phạm vi cuộc thi, mà phải trở thành nguồn tư liệu sống động phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

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Chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

VOV.VN - Trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, không gian mạng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động làm chủ công nghệ, xây dựng hạ tầng dữ liệu, nâng cao năng lực nhận diện và xử lý thông tin, đồng thời lan tỏa thông tin chính thống là những nhiệm vụ quan trọng, góp phần giữ vững môi trường thông tin lành mạnh, củng cố niềm tin xã hội.

PV/VOV-miền Trung
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