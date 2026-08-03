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Đại biểu Quốc hội: Tránh số hóa vẫn phải khai nhiều lần cùng một thông tin

Thứ Hai, 17:01, 03/08/2026
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VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị luật quy định theo hướng xác thực định danh điện tử chỉ thực hiện một lần đối với mỗi tài khoản và được sử dụng thống nhất trong các giao dịch phát sinh trên tài khoản đó để giảm thủ tục, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Chiều nay 3/8, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội làm việc tại tổ để thảo luận về một số dự án luật, trong đó có dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

Dự thảo quy định tổ chức, cá nhân tại Việt Nam khi mua, bán hàng hóa với nước ngoài qua nền tảng thương mại điện tử phải thực hiện xác thực định danh điện tử theo quy định và Chính phủ sẽ quy định chi tiết. 

Liên quan nội dung này, Đại biểu Thích Bảo Nghiêm (đoàn Hà Nội) đề nghị rà soát để đảm bảo thống nhất trong hệ thống pháp luật, tránh tạo ra cách hiểu khác nhau khiến doanh nghiệp, người dân phải nhiều lần xác thực định danh điện tử để phục vụ từng cơ quan quản lý, tăng chi phí tuân thủ, phát sinh thủ tục hành hính.

Đại biểu đề nghị hoàn thiện quy định theo hướng Luật Hải quản sử dụng, kế thừa quy định về xác thực định danh điện tử trong các luật liên quan đã quy định để tránh chồng chéo, theo hướng xác thực định danh điện tử chỉ thực hiện một lần đối với mỗi tài khoản và được sử dụng thống nhất trong các giao dịch phát sinh trên tài khoản đó, đảm bảo thuận lợi cho người sử dụng và hiệu quả quản lý, khi định danh của người dân, doanh nghiệp đó không có sự thay đổi.

“Một lần xác thực định danh điện tử, nhiều cơ quan cùng khai thác sử dụng, từ đó giảm chi phí thuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, DN”, đại biểu Thích Bảo Nghiêm nêu ý kiến.

Dai bieu quoc hoi tranh so hoa van phai khai nhieu lan cung mot thong tin hinh anh 1
Đại biểu Quốc hội thảo luận tổ tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, chiều 3/8. Ảnh: Quốc hội

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Lan (đoàn Hà Nội) cho rằng vấn đề không chỉ là “điện tử hóa” hồ sơ mà cần giảm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Do đó, nếu không xác định rõ trách nhiệm trong chia sẻ dữ liệu dùng chung, liên thông của các cơ quan thì dù số hóa hồ sơ thì người dân, doanh nghiệp vẫn phải kê khai nhiều lần cùng một thông tin, không giảm được thủ tục.

Đại biểu đề nghị quy định thể hiện rõ nguyên tắc doanh nghiệp khai một lần, còn cơ quan Nhà nước sử dụng nhiều lần, như thế sẽ giảm chi phí tuân thủ, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Liên quan quy định quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan, đại biểu Nguyễn Thị Lan đánh giá cao khi lần đầu được thể hiện trong dự thảo để từ kiểm tra sang khuyến khích tuân thủ, phù hợp với quản trị hiện đại, tuy nhiên, cần thể hiện rõ nguyên tắc minh bạch, công khai, tiêu chí trong đánh giá.

“Khi doanh nghiệp nhiều năm tuân thủ tốt, không vi phạm thì cũng nên được hưởng các thuận lợi như giảm kiểm tra, giảm hồ sơ, ưu tiên thông quan nhanh để họ có động lực tuân thủ tốt hơn”, đại biểu đề nghị và nhấn mạnh rằng, quản lý tuân thủ chỉ thực sự hiệu quả khi doanh nghiệp thấy thực hiện tốt thì mang lại kết quả cụ thể, từ đó chủ động đầu tư quản trị, Nhà nước cũng giảm được chi phí kiểm tra, giám sát.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu (đoàn Nghệ An) thì cho rằng với hàng hóa luân chuyển nội bộ trong cùng một doanh nghiệp chế xuất, nên miễn thủ tục khai báo hải quan.

Với hàng hóa luân chuyển hoặc cho mượn giữa các doanh nghiệp chế xuất khác nhau, nên áp dụng cơ chế đơn giản hóa có điều kiện, gắn với hợp đồng, thời hạn hoàn trả cụ thể và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp, thay vì miễn trừ vô điều kiện.

Đại biểu cũng đề nghị không nên đưa danh mục cụ thể này trực tiếp vào luật, mà nên quy định nguyên tắc, giao Chính phủ quy định chi tiết, để bảo đảm linh hoạt và thống nhất.

Hiếu MinhVOV.VN
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