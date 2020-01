Đại sứ Đặng Đình Quý gặp Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 74

Ngày 17/1, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 1/2020 đã gặp Ngài Tijiani Muhammad-Bande, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 74.

Đại sứ Đặng Đình Quý và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Tijiani Muhammad-Bande.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Muhammad-Bande đã thông báo cho Đại sứ Đặng Đình Quý về các ưu tiên của Chủ tịch Đại hội đồng trong Khóa 74, đề nghị tăng cường phối hợp giữa Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng trong tháng Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an, cũng như trong toàn bộ Khóa 74 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, qua đó, đóng góp vào nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Đặng Đình Quý thông báo với Chủ tịch Muhammad-Bande về chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an trong tháng 1/2020.

Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh, các thành viên Hội đồng Bảo an đã đạt được nhất trí cao trong nhiều vấn đề quan trọng như thông qua Nghị quyết về Cơ chế viện trợ nhân đạo qua biên giới cho Syria, Nghị quyết về gia hạn Phái bộ của Liên hợp quốc tại Yemen, tổ chức thành công Phiên thảo luận mở về chủ đề “Hướng tới kỷ niệm 75 năm Liên Hợp Quốc: Thúc đẩy tuân thủ Hiến chương nhằm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” và sẽ tổ chức Phiên thảo luận về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và ASEAN trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Đại sứ Đặng Đình Quý cảm ơn sự ủng hộ của cá nhân Chủ tịch Đại hội đồng và các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đối với công việc của Hội đồng Bảo an, bày tỏ quyết tâm của Hội đồng Bảo an trong thực hiện trọng trách duy trì hòa bình và an ninh quốc tế./.

