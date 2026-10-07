Đại sứ Lào: “Gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào cần tập trung 4 lĩnh vực

Quan hệ Việt Nam – Lào đang được thúc đẩy lên một tầm cao mới, với trọng tâm là đưa những cam kết và thỏa thuận giữa hai nước trở thành những kết quả hợp tác cụ thể. Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng từ ngày 8 đến 9/10 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho tiến trình này.

Trước chuyến thăm, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh về những kỳ vọng và những định hướng hợp tác trong quan hệ hai nước.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh

PV: Thưa Đại sứ, chuyến thăm Lào của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Lào được xác lập ở một tầm cao mới. Xin đại sứ đánh giá những ý nghĩa nổi bật nhất của chuyến thăm?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Chuyến thăm Lào của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng lần này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước chúng ta.

Chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào, để mối quan hệ hai nước ngày càng đơm hoa kết trái. Đồng thời, chuyến thăm lần này cũng là sự tái khẳng định các thỏa thuận, sự thống nhất chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước trong thời gian vừa qua.

Cùng với đó, đây cũng là chuyến thăm theo truyền thống sau khi hai bên hoàn thành Đại hội Đảng của mỗi nước, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên sau khi đồng chí được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chuyến thăm lần này còn nhằm thúc đẩy triển khai các kế hoạch, chương trình hợp tác khác nhau, đặc biệt là những nội dung hợp tác giữa hai bên đã được thống nhất tại Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào vừa qua. Có thể nói, đây là chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng.

PV: Thông qua chuyến thăm này, Đại sứ kỳ vọng như thế nào về cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Như chúng ta đã biết, quan hệ Lào - Việt Nam là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược. Nền tảng chính trị vững chắc và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước do các vị lãnh đạo kính yêu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong dày công xây đắp, được các thế hệ lãnh đạo tiếp theo không ngừng vun đắp, ngày càng bền chặt và phát triển.

Cùng với đó, hai nước tiếp tục nỗ lực để hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị, nhất là trong bối cảnh hai nước đang thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Hai bên chú trọng phát triển toàn diện, tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng tăng trưởng, nhất là trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư. Nhờ sự thúc đẩy của lãnh đạo hai nước, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 3 tỷ USD trong năm 2025; trong 8 tháng của năm 2026, con số này đạt xấp xỉ 1,65 tỷ USD.

Đầu tư giữa hai nước cũng tăng, nhất là đầu tư của Việt Nam vào Lào. Hiện Việt Nam là nhà đầu tư hàng đầu tại Lào. Từ khi có sự chỉ đạo của lãnh đạo hai nước, số dự án tăng lên, nhất là các dự án chất lượng cao trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản, nông nghiệp, dịch vụ…, tạo cơ sở để hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Vì vậy, tôi hy vọng chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ là đóng góp quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, cùng phát triển giữa hai nước.

Thời gian qua, Chính phủ hai nước đã cùng thúc đẩy nhiều dự án hợp tác. Trong thời gian tới, hợp tác sẽ tiếp tục được mở rộng, nhất là về kinh tế số, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo, năng lượng, nông nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai nước cũng tập trung tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên khảo sát thực tiễn, nắm bắt năng lực của nhau, từ đó cùng triển khai các thỏa thuận và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao.

PV: Thưa Đại sứ, lãnh đạo Việt Nam và Lào đều nhấn mạnh yêu cầu đưa mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” đi vào chiều sâu. Theo Đại sứ, “gắn kết chiến lược” cần được cụ thể hóa ở những lĩnh vực trọng tâm nào trong thời gian tới?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Theo tôi, nội hàm “gắn kết chiến lược” thể hiện tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo hai nước: mọi dự án, mọi thỏa thuận đã nhất trí đều phải được tổ chức thực hiện và chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Để triển khai nội hàm này, tôi cho rằng cần tập trung vào bốn nội dung chính.

Thứ nhất, kết nối kinh tế và hạ tầng. Đây là yêu cầu hết sức cần thiết, bởi hai nước có chung đường biên giới dài hơn 2.000 km. Việc xây dựng hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng (điện lực), cửa khẩu biên giới và hạ tầng số có vai trò đặc biệt quan trọng, giúp hai nước xích lại gần nhau hơn và đáp ứng yêu cầu của thời đại. Đây là khâu then chốt nhất trong kết nối giữa hai nước.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng nhất về lâu dài đối với cả hai nước. Hai bên đã thống nhất tăng cường hơn nữa hợp tác giáo dục. Thời gian qua, hai nước đã nâng chỉ tiêu học bổng cho sinh viên Lào sang học tập tại Việt Nam lên hơn 1.300 người mỗi năm, đồng thời duy trì các chương trình trao đổi, nghiên cứu chuyên đề hằng năm dành cho cán bộ lãnh đạo Lào. Mục tiêu là đào tạo nguồn nhân lực từ cấp lãnh đạo đến học sinh, sinh viên, giúp lực lượng này, nhất là phía Lào nâng cao năng lực về khoa học, công nghệ, quản lý và các lĩnh vực khác, qua đó củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Hai bên cũng đã thống nhất thành lập Trường Đại học hữu nghị Lào - Việt Nam tại Lào, hiện đang được triển khai.

Thứ ba, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, Lào và Việt Nam cần thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, hợp tác về dữ liệu, thương mại điện tử, đổi mới sáng tạo, an ninh mạng và hạ tầng số, phục vụ đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ tư, tăng cường kết nối giữa các địa phương và nhân dân hai nước. Quan hệ hai nước không chỉ dừng ở cấp Trung ương mà phải được triển khai từ Trung ương đến địa phương, với sự đồng hành của nhân dân. Cần đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa các tỉnh, thành phố của hai nước để nhân dân ngày càng gắn bó thân thiết. Đặc biệt, cần tạo điều kiện cho thế hệ trẻ giao lưu, học hỏi để hiểu sâu sắc hơn về quan hệ đặc biệt giữa hai nước, từ đó kế thừa truyền thống mà các bậc tiền bối dày công gây dựng. Đó là mối quan hệ được hình thành từ lịch sử, được tiếp nối và phát triển để mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tôi cho rằng đó chính là mục tiêu của lãnh đạo hai nước khi bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” nhằm làm cho quan hệ ngày càng sâu sắc hơn, tức là lời nói đi đôi với việc làm, làm thực chất, có hiệu quả cụ thể, chứ không dừng lại ở tuyên bố.

PV: Trân trọng cảm ơn Đại sứ!