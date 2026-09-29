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Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo

Thứ Ba, 16:58, 29/09/2026
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VOV.VN - Sáng nay (29/9), tại Hà Nội, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ có cuộc hội đàm với Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sakhone Phommalath nhân dịp Đoàn đại biểu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại hội đàm, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sakhone Phommalath bày tỏ vui mừng, cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thông tin về tình hình của Lào từ đầu năm đến nay, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho biết, hệ thống chính trị Lào đang tiếp tục triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào thực tiễn.

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Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thuỷ và Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sakhone Phommalath.

Đồng chí Sakhone Phommalath cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, Lào vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Việt Nam đã luôn quan tâm, theo dõi và dành sự giúp đỡ quý báu, kịp thời đối với Lào. Đồng chí Sakhone Phommalath bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, đồng thời đặc biệt trân trọng sự phối hợp, hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng đối với nước Lào cũng như với Ban. Đồng thời khẳng định, Ban Tuyên huấn Trung ương Lào tiếp tục góp phần gìn giữ, phát huy mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Phát biểu tại hội đàm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết, thời gian qua, hai Ban duy trì trao đổi đoàn, hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực công tác tuyên giáo. Nội dung trao đổi từng bước đi vào chiều sâu, bám sát vấn đề thực tiễn; hợp tác giữa các địa phương tiếp tục được mở rộng, nhất là tại các địa phương có chung đường biên giới.

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Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho biết, thời gian qua, hai Ban duy trì trao đổi đoàn, hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Đối với hướng phối hợp thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị, hai Ban sớm hoàn thiện dự thảo Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027 - 2031, báo cáo cấp có thẩm quyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dự kiến ký kết trong năm 2027 nhân dịp kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai Ban cũng tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời chú trọng các vấn đề mới gắn với chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác tuyên giáo.

Cùng với đó Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác về báo chí-xuất bản, thông tin đối ngoại và tuyên truyền trên các nền tảng truyền thông mới; phối hợp xây dựng sản phẩm truyền thông chung đa phương tiện, đa ngôn ngữ; duy trì, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên huấn Lào. Nghiên cứu cơ chế trao đổi, chia sẻ tư liệu, dữ liệu số phù hợp và duy trì cơ chế đầu mối thường xuyên để theo dõi, đôn đốc, xử lý kịp thời các nội dung hợp tác, đáp ứng yêu cầu hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu.

Thúy Hằng/VOV1
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