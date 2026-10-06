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Đại sứ Việt Nam tại Lào chúc mừng Thủ tướng mới của Lào

Thứ Ba, 06:09, 06/10/2026
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VOV.VN - Ngày 05/10, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đã đến chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith nhân dịp đồng chí được Quốc hội Lào tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã chúc mừng Thủ tướng Saleumxay Kommasith đảm nhiệm cương vị mới và trân trọng chuyển thư cùng lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Thủ tướng Saleumxay Kommasith.

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Đại sứ Nguyễn Minh Tâm (phải) trao lẵng hoa chúc mừng cho Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng Thủ tướng Saleumxay Kommasith sẽ lãnh đạo Chính phủ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời mong muốn Thủ tướng Lào tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy các Bộ, ngành, địa phương của Lào tổ chức thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước, các Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ, qua đó góp phần vun đắp cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực.

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Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tiếp Đại sứ Nguyễn Minh Tâm.

Thủ tướng Lào gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả các cam kết và dự án hợp tác, đưa quan hệ hai nước phát triển bền vững và đi vào thực chất.

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Quang cảnh buổi tiếp

Chiều cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng đã chuyển thư và lẵng hoa của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone.

PV/ VOV-Vientiane
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