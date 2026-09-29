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Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Việt Nam-Lào tăng cường phối hợp trong công tác tư tưởng

Thứ Ba, 18:18, 29/09/2026
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VOV.VN - Chiều 29/9, tại Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp Đoàn Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Sakhone Phommalath, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào cảm ơn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã dành thời gian tiếp đón đoàn chu đáo, nồng hậu, ấm áp và đầy tình nghĩa anh em.

Đồng chí Sakhone Phommalath thông tin đến Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết về công việc sáng nay hai ban đã có buổi làm việc và trao đổi nhiều nội dung quan trọng.

"Chúng tôi đã cùng nhau đánh giá lại công tác phối hợp trong giai đoạn 2022-2026, đồng thời bàn về dự thảo một số nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm để tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2027-2031. Các nội dung mà hai ban đề ra trong giai đoạn trước đều đã được triển khai thực hiện tương đối tốt. 

Trong buổi làm việc sáng nay, chúng tôi đã trao đổi về định hướng hoạt động của hai ban trong giai đoạn mới, đặc biệt là việc nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác. Chúng tôi thống một số nội dung cần được tập trung hơn trong thời gian tới, như: đổi mới công tác tuyên truyền gắn với chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả thông tin đại chúng; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin và luận điệu sai trái; đồng thời tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới", đồng chí Sakhone Phommalath cho biết.

Đồng chí Sakhone Phommalath cho biết: "Trong chuyến công tác lần này, tôi có cơ hội gặp gỡ và trao đổi với một số đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đặc biệt là với đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương về tình hình thực tế của Lào hiện nay. Qua những vấn đề được trao đổi cũng như những bài học kinh nghiệm của Việt Nam, chúng tôi nhận thấy có nhiều nội dung rất phù hợp với thực tiễn và yêu cầu công tác của Lào hiện nay. Đối với tất cả những vấn đề đã trao đổi và thống nhất trong buổi làm việc hôm nay, chúng tôi sẽ báo cáo lại với lãnh đạo của mình để tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện".

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Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết và đồng chí Sakhone Phommalath, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Ảnh TĐ

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cho rằng, hiện nay hai nước và hai ban đang triển khai công tác tư tưởng, công tác thông tin, truyền thông, báo chí và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số đang phát triển rất nhanh. Không gian trên các nền tảng số diễn biến ngày càng phức tạp, tác động từng ngày, từng giờ đến tư tưởng và tình cảm của người dân hai nước.

Các thế lực thù địch tìm mọi cách lợi dụng trí tuệ nhân tạo để sản xuất tin giả, thậm chí giả mạo giọng nói nhằm xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước và gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào. 

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, đối tượng chịu tác động và sử dụng mạng xã hội nhiều nhất hiện nay chính là giới trẻ. Đây cũng là một trong những thách thức rất lớn đối với công tác chính trị, tư tưởng của chúng ta. Nếu không làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc sẽ ảnh hưởng đến thế hệ tương lai của mỗi đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cho rằng, khi các thế lực thù địch sử dụng trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn (big data) để tác động đến tư tưởng, chúng ta cũng cần chủ động sử dụng những công nghệ này để phục vụ công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hiện nay, chúng ta phải tiến hành công tác tư tưởng đồng thời trên cả môi trường thực và môi trường số. Chúng ta phải tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực tư tưởng và văn hóa; đồng thời chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác tư tưởng, văn hóa và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

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Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tiếp Đoàn Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Ảnh TĐ

Tại Việt Nam vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới với nhiều nội dung quan trọng, đó là: Đánh giá đúng tình hình, dự báo chính xác những diễn biến có thể xảy ra, từ đó đề ra chủ trương và giải pháp kịp thời để xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng; huy động sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó đặc biệt chú trọng vai trò của thế hệ trẻ, trong việc triển khai công tác tư tưởng của Đảng; tăng cường xây dựng nền văn hóa Việt Nam nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ, sức đề kháng của mỗi người dân trước những thông tin, tư tưởng xấu độc trên môi trường số; tăng cường hệ thống kỹ thuật từ Trung ương đến cơ sở, đồng thời phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa ở cơ sở nhằm bảo đảm thông tin chính thống được truyền tải đến từng người dân.

"Công tác thông tin đối ngoại cũng được tăng cường. Trong đó, chúng tôi đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện, chiến lược giữa Việt Nam và Lào, phối hợp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết.

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Hai bên chụp ảnh chung. Ảnh TĐ

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị những nội dung mà hai đồng chí phó trưởng ban đã trao đổi trong sáng nay sẽ được tiếp tục cụ thể hóa thành những nội dung, chương trình và nhiệm vụ cụ thể để triển khai trong thời gian tới.

"Sang năm, chúng ta sẽ tổng kết và tiếp tục ký kết chương trình phối hợp giữa hai ban. Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải tăng cường sự tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta là đồng chí, là anh em, vì vậy cần thường xuyên nắm bắt thông tin, trao đổi với nhau để có sự phối hợp và hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Có như vậy, hiệu quả công tác sẽ được nâng cao hơn. Trong khả năng của mình, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các đồng chí trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, cũng như phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới", theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Nguyễn Vân/VOV.VN
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