English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đại sứ Nguyễn Phương Nga: Cứu trợ Venezuela là nghĩa cử từ trái tim Việt Nam

Thứ Ba, 11:42, 30/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc Việt Nam cử lực lượng cứu trợ Venezuela không chỉ là hoạt động nhân đạo, mà còn là sự đáp lại sự ủng hộ quý báu mà nhân dân Venezuela dành cho Việt Nam. Theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, đó là nghĩa cử xuất phát từ trái tim, đồng thời khẳng định trách nhiệm và vị thế của Việt Nam.

Nhân dịp Việt Nam cử lực lượng đến Venezuela cứu trợ sau trận động đất, phóng viên phỏng vấn Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để hiểu thêm về hành trình nghĩa tình này.

PV: Thưa đại sứ Nguyễn Phương Nga, từ góc độ của một nhà ngoại giao và cũng là người từng đứng đầu liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại sứ đánh giá như thế nào về việc Việt Nam đã cử lực lượng cứu hộ cứu nạn tới một quốc gia xa xôi về địa lý nhưng có sự gắn bó về mặt lịch sử và tình cảm như là Venezuela?

Đại sứ Nguyễn Phương Nga: Việc chúng ta triển khai lực lượng đi hỗ trợ nhân dân Venezuela là một cử chỉ để đáp lại tình hữu nghị, sự hỗ trợ hết sức quý báu mà nhân dân Venezuela đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Dai su nguyen phuong nga cuu tro venezuela la nghia cu tu trai tim viet nam hinh anh 1
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Cá nhân tôi có một kỷ niệm mà không bao giờ quên, đó là khi tiếp Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc, tôi có nhắc lại câu chuyện về du kích quân Caracas đã bắt sống một đại tá Mỹ với yêu cầu đánh đổi chính quyền Sài Gòn phải thả anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Sau đó, ông đại sứ rất xúc động và ông có nói rằng bố của ông chính là một trong những người du kích quân đã tham gia vào hành động đặc biệt này.

Khi tôi làm đại diện của Việt Nam tại Liên hợp quốc, trong bất cứ hoạt động nào, chúng ta cũng nhận được sự ủng hộ hết sức vô tư, chí tình của các bạn Venezuela, cho dù đó là những vấn đề liên quan đến phát triển bền vững, hòa bình, an ninh thế giới, hay trong những cuộc bỏ phiếu để bầu Việt Nam đảm nhiệm những cương vị khác nhau của Liên hợp quốc.

Việt Nam cũng mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ Venezuela tại các cái diễn đàn quốc tế, để yêu cầu xóa bỏ bao vây cấm vận chống Venezuela. Cá nhân tôi cũng cảm thấy rất tự hào và rất là xúc động khi được biết là Đảng, Nhà nước và quân đội, công an đã triển khai lực lượng đi giúp bạn bè Venezuela khắc phục hậu quả của động đất. Tôi nghĩ rằng hành động này không chỉ đơn thuần là một cái cử chỉ nhân đạo. Đây thực sự là xuất phát từ trái tim của nhân dân Việt Nam.

Dai su nguyen phuong nga cuu tro venezuela la nghia cu tu trai tim viet nam hinh anh 2
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam cùng phía bạn tại hiện trường ở Venezuela

PV: Việc chúng ta nhanh chóng triển khai lực lượng lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela cho thấy điều gì về trách nhiệm quốc tế cũng như là vị thế quốc tế của Việt Nam, thưa Đại sứ?

Đại sứ Nguyễn Phương Nga: Đây cũng chính là một biểu hiện hết sức sinh động của Việt Nam. Việt Nam là một đất nước rất tự chủ, chủ động và tích cực tham gia vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để giải quyết những hậu quả của thiên tai, ứng phó với những cái thách thức chung mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã trở thành một nước có đầy đủ năng lực, tâm thế để có thể tham gia, đóng góp vào nỗ lực chung vì cái hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển của nhân loại.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ!

Quỳnh Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chạy đua tìm kiếm người mất tích sau 5 ngày động đất kép ở Venezuela
Chạy đua tìm kiếm người mất tích sau 5 ngày động đất kép ở Venezuela

VOV.VN - Năm ngày sau trận động đất kép tàn khốc, Venezuela vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm những người còn sống dưới đống đổ nát.

Chạy đua tìm kiếm người mất tích sau 5 ngày động đất kép ở Venezuela

Chạy đua tìm kiếm người mất tích sau 5 ngày động đất kép ở Venezuela

VOV.VN - Năm ngày sau trận động đất kép tàn khốc, Venezuela vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm những người còn sống dưới đống đổ nát.

Cảnh điêu tàn ở La Guaira sau thảm họa động đất kép rung chuyển Venezuela
Cảnh điêu tàn ở La Guaira sau thảm họa động đất kép rung chuyển Venezuela

VOV.VN - Bang La Guaira là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép ngày 24/6 ở Venezuela. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở bang này hôm 25/6.

Cảnh điêu tàn ở La Guaira sau thảm họa động đất kép rung chuyển Venezuela

Cảnh điêu tàn ở La Guaira sau thảm họa động đất kép rung chuyển Venezuela

VOV.VN - Bang La Guaira là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép ngày 24/6 ở Venezuela. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở bang này hôm 25/6.

Quân đội, công an Việt Nam lên đường giúp Venezuela khắc phục thảm họa động đất
Quân đội, công an Việt Nam lên đường giúp Venezuela khắc phục thảm họa động đất

VOV.VN - Đêm 28/6, rạng sáng 29/6, Đoàn công tác Quân đội nhân dân (QĐND) và Công an nhân dân (CAND) đã lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Quân đội, công an Việt Nam lên đường giúp Venezuela khắc phục thảm họa động đất

Quân đội, công an Việt Nam lên đường giúp Venezuela khắc phục thảm họa động đất

VOV.VN - Đêm 28/6, rạng sáng 29/6, Đoàn công tác Quân đội nhân dân (QĐND) và Công an nhân dân (CAND) đã lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội