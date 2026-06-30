Đại sứ Nguyễn Phương Nga: Cứu trợ Venezuela là nghĩa cử từ trái tim Việt Nam

Nhân dịp Việt Nam cử lực lượng đến Venezuela cứu trợ sau trận động đất, phóng viên phỏng vấn Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để hiểu thêm về hành trình nghĩa tình này.

PV: Thưa đại sứ Nguyễn Phương Nga, từ góc độ của một nhà ngoại giao và cũng là người từng đứng đầu liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại sứ đánh giá như thế nào về việc Việt Nam đã cử lực lượng cứu hộ cứu nạn tới một quốc gia xa xôi về địa lý nhưng có sự gắn bó về mặt lịch sử và tình cảm như là Venezuela?

Đại sứ Nguyễn Phương Nga: Việc chúng ta triển khai lực lượng đi hỗ trợ nhân dân Venezuela là một cử chỉ để đáp lại tình hữu nghị, sự hỗ trợ hết sức quý báu mà nhân dân Venezuela đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Cá nhân tôi có một kỷ niệm mà không bao giờ quên, đó là khi tiếp Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc, tôi có nhắc lại câu chuyện về du kích quân Caracas đã bắt sống một đại tá Mỹ với yêu cầu đánh đổi chính quyền Sài Gòn phải thả anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. Sau đó, ông đại sứ rất xúc động và ông có nói rằng bố của ông chính là một trong những người du kích quân đã tham gia vào hành động đặc biệt này.

Khi tôi làm đại diện của Việt Nam tại Liên hợp quốc, trong bất cứ hoạt động nào, chúng ta cũng nhận được sự ủng hộ hết sức vô tư, chí tình của các bạn Venezuela, cho dù đó là những vấn đề liên quan đến phát triển bền vững, hòa bình, an ninh thế giới, hay trong những cuộc bỏ phiếu để bầu Việt Nam đảm nhiệm những cương vị khác nhau của Liên hợp quốc.

Việt Nam cũng mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ Venezuela tại các cái diễn đàn quốc tế, để yêu cầu xóa bỏ bao vây cấm vận chống Venezuela. Cá nhân tôi cũng cảm thấy rất tự hào và rất là xúc động khi được biết là Đảng, Nhà nước và quân đội, công an đã triển khai lực lượng đi giúp bạn bè Venezuela khắc phục hậu quả của động đất. Tôi nghĩ rằng hành động này không chỉ đơn thuần là một cái cử chỉ nhân đạo. Đây thực sự là xuất phát từ trái tim của nhân dân Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam cùng phía bạn tại hiện trường ở Venezuela

PV: Việc chúng ta nhanh chóng triển khai lực lượng lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela cho thấy điều gì về trách nhiệm quốc tế cũng như là vị thế quốc tế của Việt Nam, thưa Đại sứ?

Đại sứ Nguyễn Phương Nga: Đây cũng chính là một biểu hiện hết sức sinh động của Việt Nam. Việt Nam là một đất nước rất tự chủ, chủ động và tích cực tham gia vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế để giải quyết những hậu quả của thiên tai, ứng phó với những cái thách thức chung mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã trở thành một nước có đầy đủ năng lực, tâm thế để có thể tham gia, đóng góp vào nỗ lực chung vì cái hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển của nhân loại.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ!