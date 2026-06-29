Quân đội, công an Việt Nam lên đường giúp Venezuela khắc phục thảm họa động đất

Đêm 28, rạng sáng 29/6, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Đoàn công tác Quân đội nhân dân (QĐND) và Công an nhân dân đã lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã chủ trì buổi tiễn.

Cùng dự có Trung tướng Lê Văn Hướng - Phó tổng tham mưu trưởng - và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Trường Trung cấp 24, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia đoàn công tác. (Ảnh: Phạm Hưng)

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành công tác chuẩn bị mọi mặt dù thời gian rất gấp để lên đường làm nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất của 82 thành viên đoàn công tác Bộ Quốc phòng.

Đồng thời yêu cầu lực lượng quân đội khi sang tới nước bạn cần đoàn kết, hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và nước sở tại cũng như các nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tin tưởng với công tác chuẩn bị tốt, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, đoàn công tác sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất, khẳng định uy tín và năng lực của QĐND Việt Nam trên trường quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu động viên các lực lượng lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: Phạm Hưng)

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã tiếp bà Estela Del Valle Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định, lực lượng Việt Nam sẽ nỗ lực tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn để hỗ trợ đất nước và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả sau thảm họa thiên tai.

Bà Estela Del Valle Quijada Suarez cảm ơn và đánh giá cao việc Việt Nam cử lực lượng Quân đội và Công an tới Venezuela cùng các nước hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất; tin tưởng đoàn Việt Nam tới Venezuela không chỉ với lá cờ Tổ quốc trên ngực áo mà với cả tình cảm dành cho đất nước và con người Venezuela.

Bà tin tưởng lực lượng Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Venezuela được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Một số hình ảnh buổi tiễn các lực lượng:

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tiếp bà Estela Del Valle Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam. (Ảnh: Phạm Hưng)

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng động viên các quân nhân lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: Phạm Hưng)

Đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Trường Trung cấp 24, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia đoàn công tác. (Ảnh: Phạm Hưng)

Khu vực kiểm tra an ninh. (Ảnh: Phạm Hưng)

Các lực lượng lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. (Ảnh: Phạm Hưng)

Lực lượng Quân đội tham gia đoàn công tác tại lễ tiễn. (Ảnh: Phạm Hưng)

Các lực lượng lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. (Ảnh: Phạm Hưng)