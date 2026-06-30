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Chạy đua tìm kiếm người mất tích sau 5 ngày động đất kép ở Venezuela

Thứ Ba, 06:09, 30/06/2026
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VOV.VN - Năm ngày sau trận động đất kép tàn khốc, Venezuela vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm những người còn sống dưới đống đổ nát.

Trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.719 người, hơn 5.000 người bị thương, hàng nghìn người khác vẫn mất tích và cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày một nghiêm trọng hơn.

Giữa lúc "thời gian vàng" cho công tác cứu hộ đã qua, những phép màu vẫn xuất hiện. Ngày 29/6, một thanh niên 21 tuổi đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát sau 106 giờ mắc kẹt, tiếp thêm hy vọng cho hàng nghìn gia đình vẫn đang ngóng chờ tin người thân. Chính quyền Venezuela khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi không còn cơ hội cứu sống các nạn nhân.

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Lực lượng cứu hộ Pháp sử dụng thiết bị ghi hình để khảo sát một tòa nhà bị hư hại sau động đất tại bang La Guaira, Venezuela, ngày 29/6. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez nhấn mạnh: "Chúng tôi tiếp tục nỗ lực cứu hộ những người sống sót. Điều đó mang đến hy vọng cho các gia đình và cho người dân Venezuela, những người đang chứng kiến sự cống hiến không biết mệt mỏi của các đội cứu hộ Venezuela và các lực lượng quốc tế".

Theo chính phủ Venezuela, hơn 30 quốc gia đã cử lực lượng tham gia chiến dịch cứu hộ với hàng nghìn nhân viên cứu nạn, chó nghiệp vụ cùng nhiều thiết bị chuyên dụng. Chính quyền cũng thành lập Bộ Chỉ huy liên hợp về trại tạm và nhà ở nhằm đẩy nhanh việc bố trí nơi ở cho hàng chục nghìn người dân mất nhà cửa. Trong khi đó, khoảng 90% hệ thống điện tại bang La Guaira - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - đã được khôi phục.

Tuy nhiên, khi công tác cứu hộ vẫn diễn ra khẩn trương, các tổ chức quốc tế cảnh báo Venezuela đang bước vào giai đoạn ứng phó nhân đạo đầy thách thức. Liên hợp quốc cho rằng số thương vong thực tế có thể còn tiếp tục tăng khi hàng nghìn công trình đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng.

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Venezuela Gianluca Rampolla del Tindaro cho biết: "Ít nhất 2.500 công trình bị ảnh hưởng, hầu hết đều sụp đổ hoàn toàn. Vì vậy, con số thương vong thực tế có thể sẽ cao hơn con số đã được báo cáo".

Liên hợp quốc cũng cảnh báo một đợt mưa lớn do sóng nhiệt đới dự kiến sẽ tràn tới trong vài giờ tới, có thể làm gián đoạn hoạt động cứu hộ và khiến điều kiện sinh hoạt của hàng chục nghìn người đang sống trong các khu lều tạm thêm khắc nghiệt. Cho dù hy vọng ngày càng mong manh theo thời gian, các đội cứu hộ trong nước và quốc tế vẫn chưa dừng lại. Mỗi nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát lúc này không chỉ là một phép màu đối với gia đình họ, mà còn tiếp thêm niềm tin cho cả đất nước Venezuela trong cuộc chiến giành giật sự sống sau một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất lịch sử nước này.

Hồng Nhung/VOV1
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