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Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

Thứ Hai, 10:24, 31/08/2026
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VOV.VN - Sáng ngày 30/8, trong không khí phấn khởi của những ngày tháng Tám lịch sử, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).

Buổi lễ được tổ chức trang trọng với sự tham dự của Đại sứ Campuchia tại Brunei, Đại biện Đại sứ quán Lào tại Brunei, bạn bè quốc tế cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam tại Brunei.

Dai su quan viet nam tai brunei ky niem 81 nam quoc khanh 2 9 hinh anh 1
Đại sứ Đỗ Thùy Dương phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đỗ Thùy Dương ôn lại thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đồng thời nhấn mạnh niềm tự hào về chặng đường 81 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đại sứ khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Brunei Darussalam tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Trong tổng thể quan hệ hai nước, Đại sứ nhấn mạnh giao lưu nhân dân và cộng đồng người Việt Nam tại Brunei có vai trò quan trọng trong việc vun đắp tình hữu nghị và tăng cường sự gắn kết giữa hai nước.

Dai su quan viet nam tai brunei ky niem 81 nam quoc khanh 2 9 hinh anh 2
Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Brunei vào năm 2027, Đại sứ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Brunei tiếp tục chung tay, đồng hành cùng Đại sứ quán trong các hoạt động kỷ niệm; tích cực đóng góp các sáng kiến, hoạt động thiết thực, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, Đối tác Toàn diện giữa Việt Nam và Brunei Darussalam.

Hồ Điệp/VOV1
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