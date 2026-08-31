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Sắc màu truyền thống giữa lòng Hà Nội dịp Quốc Khánh

Thứ Hai, 09:26, 31/08/2026
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VOV.VN - Dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội rực rỡ sắc màu truyền thống với những sản phẩm làng nghề, văn hóa vùng miền được giới thiệu và làm mới bằng sức sáng tạo của người trẻ.

Những ngày này, không khí chào mừng Quốc khánh 2/9 hiện diện trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội. Không chỉ có cờ hoa, triển lãm hay các hoạt động nghệ thuật, người dân và du khách còn có dịp khám phá những sản phẩm mang đặc trưng của nhiều vùng miền, làng nghề; những sản phẩm truyền thống được làm mới bằng sức sáng tạo của người trẻ. Qua đó, những giá trị văn hóa Việt được đến gần hơn với công chúng trong những ngày lễ lớn của đất nước.

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Phố Tràng Tiền rộn ràng không khí Quốc khánh

Từ Chí Linh về Hà Nội chơi dịp Quốc khánh 2/9, ba mẹ con chị Thu dừng lại khá lâu trước những khung thêu tại một không gian giới thiệu nghề thêu tay truyền thống Quất Động trên phố Tràng Tiền. Cô con gái Nguyễn Hà Phương hết ngắm những bức tranh thêu lại chăm chú nhìn người thợ đưa từng đường kim. Vốn yêu thích đan, móc và các sản phẩm thủ công, với ba mẹ con, điểm dừng chân tình cờ này lại trở thành một trải nghiệm thú vị trong chuyến đi Hà Nội.

“Mình thích sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Ở dưới mình để có một khóa cho các bé đến học thêu, học hè như này rất khó, chỉ có về Thủ đô mới có thôi”.

“Con thấy họ may rất là đẹp. phố thì rất là nhộn nhịp. Vì là ngày lễ nên mọi người đến đây rất là nhiều”.

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Các sản phẩm tại Triển lãm “NGHỆ - Làng nghề, thiết kế và sáng tạo trẻ” của sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Mong muốn được tìm hiểu, trải nghiệm nghề của những vị khách như mẹ con chị Thu cũng là niềm vui với những người thợ thêu Quất Động. Bởi được trực tiếp làm nghề, giới thiệu từng sản phẩm ngay giữa phố Tràng Tiền là cơ hội để nghề thêu Quất Động đến gần hơn với công chúng. Chị Xuyên, thợ thêu Quất Động bộc bạch: “Minh rất vinh dự, nghề của mình được quảng bá tất cả nước ai cũng biết đến. Mong làm sao bán được hàng thủ công, ngày càng phát triển đi lên”.

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Không gian giới thiệu nghề thêu tay truyền thống Quất Động

Nếu ở gian thêu Quất Động, câu chuyện làng nghề được kể bằng những đường kim, mũi chỉ của người thợ, thì tại một không gian khác, những giá trị truyền thống lại được tiếp nối bằng ngôn ngữ sáng tạo của người trẻ.

Các sản phẩm do sinh viên mỹ thuật thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa, chất liệu và sản phẩm làng nghề, nhưng được thể hiện với kiểu dáng, màu sắc và cách ứng dụng mới. Sự kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo đương đại khiến nhiều khách tham quan thích thú, bất ngờ:“Em rất ấn tượng với trường phái các bạn ấy mix nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật đương đại... vừa giữ được bản sắc của mình và nó có một ấn tượng rất riêng, rất đặc biệt mà em nghĩ cả người nước ngoài nhận diện được cái cốt văn hóa của mình”.

Không chỉ có sản phẩm làng nghề. Đi thêm vài bước trên phố Tràng Tiền, khách tham quan còn bắt gặp nhiều sản phẩm đặc trưng của miền Tây. Có những mặt hàng trước đây chủ yếu phục vụ xuất khẩu, nay được đưa ra Hà Nội để giới thiệu với thị trường trong nước. Với doanh nghiệp, đây là cơ hội để sản phẩm vùng miền được nhiều người biết đến hơn; còn với người dân Thủ đô, ngay giữa trung tâm thành phố, họ có thể khám phá những sản vật mà không cần phải đi xa. Chị Thái Mỹ Trinh (Công ty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang) cùng một số khách tham quan chia sẻ: “Hạnh phúc vì dịp lớn của cả nước mà được phục vụ tại đây thì quá vinh hạnh cho tụi em. Em cũng thấy người dân ở đây rất nhiệt tình mà thích những sản phẩm đặc trưng của vùng miền”.

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Mang tinh hoa miền Tây đến chinh phục người tiêu dùng Thủ đô

Giữa những ngày Hà Nội đón lượng lớn người dân và du khách về trung tâm vui Quốc khánh, những không gian nhỏ trên phố Tràng Tiền đang tạo nên một cuộc gặp gỡ thú vị. Người thợ từ làng nghề kể câu chuyện về nghề; sản phẩm từ những vùng đất xa xôi có cơ hội đến gần người tiêu dùng Thủ đô; còn những người trẻ có không gian để giới thiệu cách mình tiếp nối và làm mới những chất liệu truyền thống. Và với công chúng, một chuyến dạo phố dịp 2/9 vì thế cũng có thể trở thành dịp để khám phá thêm những sắc màu văn hóa đang tiếp tục làm giàu thêm giá trị Việt trong đời sống hôm nay.

Minh Quyên/VOV1
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