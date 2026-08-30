Du lịch Đà Lạt: Những địa điểm không thể bỏ qua dịp lễ Quốc khánh 2/9

Đà Lạt là một trong những điểm đến được du khách Việt "săn tìm" dịp lễ Quốc khánh 2/9, bên cạnh các khu du lịch biển đảo. Trên các nền tảng du lịch trực tuyến như Booking hay Agoda, Đà Lạt là điểm đến nổi bật trong danh sách được tìm kiếm nhiều nhất, nhờ điều kiện thời tiết ôn hòa và không gian thiên nhiên yên bình.

Ngay khi sân bay Liên Khương mở cửa trở lại từ ngày 19/8, dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú của Agoda cho thấy trong những tháng gần đây, lượng tìm kiếm của người dùng nội địa về Đà Lạt đã tăng 105% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thời gian lưu trú từ ngày 19/8-2/9/2026.

Suối Bình Yên là một địa điểm thú vị trong hành trình du lịch Đà Lạt. Ảnh: Thanh Thảo

Với thời tiết mát mẻ, cảnh quan cao nguyên đặc trưng và ngày càng nhiều không gian trải nghiệm mới, du khách có thể lựa chọn một Đà Lạt rất khác trong dịp nghỉ lễ năm nay: Buổi sáng săn mây, trưa thưởng thức cà phê, chiều ngắm hoàng hôn, tối thưởng thức những món nướng nóng hổi và nghỉ ngơi giữa không gian thông xanh.

Đa dạng trải nghiệm cho chuyến du lịch Đà Lạt

Những năm gần đây, một trong các yếu tố làm nên sức hút của du lịch Đà Lạt là sự xuất hiện liên tục của những không gian trải nghiệm mới. Bên cạnh các địa danh đã quen thuộc và có phần đông đúc, du khách có thể lựa chọn những điểm đến kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, cà phê, check-in và cả hoạt động trải nghiệm.

Chương trình giao lưu văn hóa Tây Nguyên tại khu Lạc Hư cổ trấn ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Ảnh: Hoàng Quyên

Một trong những địa điểm thu hút sự chú ý gần đây tại Đà Lạt là khu Lạc Hư cổ trấn, nơi mang đến một không gian tách biệt với nhịp sống hiện đại bên ngoài. Nơi đây được định vị như một không gian để du khách "sống chậm" giữa thiên nhiên Đà Lạt.

Những mái ngói mang màu thời gian, tường đá, nhà gỗ, lối đi lát đá và hệ thống đèn lồng tạo nên một không gian cổ phong đặc trưng. Đây là điểm đến phù hợp với những du khách yêu thích chụp ảnh, đặc biệt là các phong cách hoài cổ hoặc những bộ ảnh mang màu sắc điện ảnh. Khi chiều xuống, ánh đèn và màn sương cao nguyên khiến không gian trở nên trầm mặc, huyền ảo hơn.

Ảnh: Thanh Thảo

Thu hút du khách yêu thích trải nghiệm săn mây, địa điểm Miền Du mục có điểm nhấn là không gian mở giữa rừng thông, những tầng mây cao nguyên và các góc nhìn rộng để ngắm bình minh. Những ngôi nhà gỗ phong cách châu Âu cùng khu vườn hoa cẩm tú cầu tạo thêm nhiều khung cảnh để du khách lưu lại những bức ảnh đáng nhớ. Ngoài ra vào những ngày thời tiết thuận lợi, khoảnh khắc những tầng mây trôi qua giữa núi rừng là trải nghiệm được nhiều du khách tìm kiếm.

Những điểm đến sống chậm tại Đà Lạt

Ngành du lịch Đà Lạt vẫn đang liên tục làm mới sản phẩm, giúp du khách có nhiều lựa chọn để xây dựng lịch trình theo sở thích. Đó cũng chính là cách Đà Lạt thu hút du khách trở lại nhiều lần: Vẫn là điểm đến ngàn hoa, với sương giăng trên rừng thông và những buổi chiều se lạnh, nhưng mỗi lần trở lại, mỗi người lại có thêm một câu chuyện mới để khám phá.

Không gian trải nghiệm Trạm Ký ức.

Ví dụ như tại Trạm Ký ức, trải nghiệm được xây dựng theo hướng nhẹ nhàng, chậm rãi kết hợp với tầm nhìn xuống đô thị Đà Lạt. Du khách có thể chọn một góc ngoài trời, gọi một ly cà phê hoặc trà, ngắm toàn cảnh thành phố và chờ hoàng hôn. Không gian này đặc biệt phù hợp với những ai muốn tìm một buổi chiều yên tĩnh, trò chuyện cùng bạn bè hoặc đơn giản là ngồi lại sau một ngày bận rộn.

Chuyện của Nắng cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc nếu muốn tìm một nơi để ngắm hoàng hôn Đà Lạt. Nằm trên khu vực đồi cao, nơi đây sở hữu không gian rộng và tầm nhìn thoáng đãng lý tưởng cho những buổi chiều nhiều màu sắc. Du khách có thể vừa thưởng thức cà phê, vừa ngắm những dãy núi phía xa, săn mây vào buổi sáng hoặc chờ ánh nắng cuối ngày phủ xuống thung lũng. Không gian ruộng bậc thang, bãi cỏ, những bức tường đá và khu vực vui chơi tạo thêm nhiều lựa chọn cho gia đình, nhóm bạn.

Đà Lạt – Lâm Đồng luôn là điểm đến hấp dẫn du khách.

Sau một ngày khám phá Đà Lạt, một hành trình du lịch trọn vẹn không thể thiếu những bữa ăn ngon. Du khách có thể lựa chọn Tiệm nướng Trong Rừng, Tiệm nướng Vị Bản, Tiệm nướng Hoàng Hôn, Tiệm gà nướng Suối Bình Yên, Tiệm mì Meraki và Tiệm bò Wi Steak... Tại Đà Lạt, rất nhiều địa điểm ăn uống được bố trí tại nhiều khu vực khác nhau, giúp du khách dễ dàng kết hợp ăn uống với lịch trình tham quan thay vì phải quay trở lại trung tâm thành phố sau mỗi điểm đến.

Từ các địa điểm như Đi cùng mưa - The Town, Chuyện của Nắng - Cầu Tình yêu, Trạm Ký ức, Miền Du Mục - Lạc Hư cổ trấn... đến Thiên đường săn mây Panorama, mỗi nơi mang một phong cách riêng nhưng điểm chung là các trải nghiệm "rất Đà Lạt", từ săn mây, ngắm cảnh, cà phê, check-in đến trải nghiệm thư giãn giữa thiên nhiên. Hiện nay còn có thêm những địa điểm như Cổng trời Green Hills, Tiệm trà Thông Mơ, Rừng Mơ, Suối Bình yên, Ngày Thảnh thơi... tạo thành một chuỗi trải nghiệm đa dạng cho du khách khi đến Đà Lạt.