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Đại sứ Việt Nam tại Pakistan chia sẻ bài học ASEAN với khu vực Nam Á

Thứ Năm, 11:31, 08/10/2026
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VOV.VN - Đại sứ các nước ASEAN tại Pakistan vừa tham gia chương trình phỏng vấn do Hãng thông tấn Nhà nước Pakistan (APP) thực hiện tại Islamabad, tập trung trao đổi về triển vọng hợp tác ASEAN - Pakistan và những kinh nghiệm của ASEAN có thể đóng góp cho tiến trình hợp tác tại Nam Á.

Tham gia chương trình có Đại sứ Philippines, Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Islamabad (ACI), Emmanuel R. Fernandez; Đại sứ Việt Nam Phạm Anh Tuấn cùng các Đại sứ Indonesia, Thái Lan, Myanmar và Brunei.

Một trong những nội dung đáng chú ý là trao đổi về “Phương cách ASEAN” – cách thức hợp tác dựa trên tham vấn, đồng thuận, tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ; cũng như Lộ trình hướng tới Đối tác Đối thoại hoàn toàn (Full Dialogue Partner).

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Đại sứ các nước ASEAN tại Pakistan vừa tham gia chương trình phỏng vấn do Hãng thông tấn Nhà nước Pakistan (APP) thực hiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)

Tại cuộc phỏng vấn, Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, nguyên tắc đồng thuận là một trong những nền tảng giúp các nước ASEAN, dù có sự khác biệt về thể chế chính trị, trình độ phát triển và lợi ích, vẫn có thể duy trì đối thoại và thúc đẩy hợp tác. Theo Đại sứ, kinh nghiệm của ASEAN cho thấy xây dựng lòng tin cần được tiến hành từng bước, bắt đầu từ những lĩnh vực ít nhạy cảm như kinh tế, thương mại, văn hóa và giáo dục. Khi các nước tăng cường tiếp xúc và hiểu biết lẫn nhau, nền tảng cho việc xử lý những vấn đề phức tạp hơn cũng được củng cố. Đại sứ Việt Nam dẫn Tuyên bố ASEAN – Trung Quốc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) như một ví dụ cho vai trò của đối thoại và các cơ chế khu vực trong xây dựng lòng tin, duy trì môi trường hòa bình và thúc đẩy hợp tác.

Các Đại sứ ASEAN tại Pakistan cho rằng những kinh nghiệm này có thể mang lại giá trị tham khảo cho Nam Á, khu vực còn tồn tại nhiều khác biệt và thách thức về an ninh, chính trị và kinh tế. Theo đó, đối thoại, tính bao trùm và xây dựng lòng tin từng bước cần được đặt ở vị trí trung tâm trong tiến trình hợp tác khu vực. Bên cạnh vấn đề chính trị – an ninh, các Đại sứ cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Pakistan. Các lĩnh vực được đánh giá có nhiều dư địa gồm công nghệ thông tin, nông nghiệp, sản xuất, thực phẩm Halal, thương mại điện tử và công nghệ tài chính.

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Hình ảnh chương trình phỏng vấn do Hãng thông tấn Nhà nước Pakistan (APP) thực hiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)

Việc tăng cường kết nối hàng không cũng được xem là một giải pháp quan trọng để thúc đẩy du lịch và giao lưu nhân dân. Các nước ASEAN kỳ vọng mở rộng các đường bay trực tiếp giữa Pakistan với Việt Nam, Philippines và các trung tâm lớn của Đông Nam Á.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, các Đại sứ ASEAN tại Pakistan đề xuất tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản lý nguồn nước, năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững, tìm kiếm cứu nạn và an ninh hàng hải.

Đáng chú ý, các Đại sứ cũng nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ, thông qua mở rộng trao đổi sinh viên, học bổng, giáo dục và giao lưu văn hóa. Đây được xem là nền tảng lâu dài để tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ giữa người dân các khu vực. Các Đại sứ khẳng định, ASEAN coi trọng quan hệ với Pakistan và mong muốn thúc đẩy một quan hệ đối tác năng động, toàn diện, trong đó hợp tác kinh tế là động lực, giao lưu nhân dân là nền tảng và hòa bình, thịnh vượng chung là mục tiêu.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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