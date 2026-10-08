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Đại sứ Việt Nam tại Áo làm việc với lãnh đạo Đảng Cộng sản Áo

Thứ Năm, 09:33, 08/10/2026
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VOV.VN - Ngày 7/10, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng có chuyến thăm và làm việc với bà Elke Kahr, Lãnh đạo Đảng Cộng sản và Thị trưởng Thành phố Graz. Đây là thành phố phát triển lớn thứ hai được ví như Thung lũng Silicon ở Áo.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng chúc mừng bà Elke Kahr tái đắc cử Thị trưởng Thành phố Graz, thể hiện uy tín của cá nhân cũng như vai trò của Đảng Cộng sản tại Graz. Đại sứ cũng thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và kỷ nguyên vươn mình dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; cảm ơn Đảng Cộng sản Áo và các thế hệ bạn bè Áo đã ủng hộ Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử, tạo nên nền tảng tốt đẹp cho tình hữu nghị và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hai dân tộc.

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Thị trưởng Elke Kahr và Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng ký sổ vàng lưu niệm của TP Graz.

Hướng đến năm 2027, kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Áo, Đại sứ đề nghị tăng cường trao đổi lý luận, kinh nghiệm lãnh đạo và quản trị giữa hai Đảng, thu thập và chia sẻ tài liệu, tư liệu, hiện vật để trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng năm 2030; thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Graz và các đối tác Việt Nam về khoa học, công nghệ, quản lý đô thị thông minh và nhà ở xã hội, giáo dục và dạy nghề, lao động (nhất là ngành điều dưỡng), du lịch và bảo tồn di sản, kết nghĩa với các địa phương của Việt Nam.

Thị trưởng Elke Kahr bày tỏ khâm phục với những thành tựu to lớn của đất nước, dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; chia sẻ và đánh giá cao các chủ trương, chính sách của Việt Nam lấy người dân làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau, chính sách đối ngoại hòa bình, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.

Bà khẳng định kiên định tin tưởng Chủ nghĩa Mác và lý tưởng Cộng sản, hành động quyết liệt vì hòa bình, hợp tác quốc tế vì một xã hội công bằng hơn, nhấn mạnh không có việc làm nào vì nhân dân bị xem là nhỏ bé; việc bà được tín nhiệm tái cử ở Graz là minh chứng sự ủng hộ của người dân với chủ trương đó, thu hút sự quan tâm của các Đảng Cộng sản và địa phương các nước châu Âu về mô hình quản trị này.

Bà Elke Kahr nhất trí với các đề xuất ưu tiên hợp tác của phía Việt Nam, thúc đẩy đối ngoại kênh đảng và mong muốn mời các đoàn Việt Nam sang trao đổi lý luận, kinh nghiệm thực tiễn; sẵn sàng hỗ trợ kết nối với mạng lưới bạn bè Áo và chia sẻ tài liệu, tư liệu, hiện vật cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Hải Đăng/VOV-Praha
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