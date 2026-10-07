Nhật Bản chủ động thúc đẩy hợp tác AI với ASEAN

Tại phiên thảo luận, phía Nhật Bản nhận định để khai thác AI như một động lực thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và giảm thiểu rủi ro, cần cùng các đối tác tin cậy xây dựng một hệ sinh thái AI “an toàn, bảo mật và đáng tin cậy”.

Phủ Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: Văn phòng Nội các Nhật Bản

Nhật Bản cũng giới thiệu các sáng kiến đang được triển khai tại các nước ASEAN, đồng thời đề xuất mở rộng ứng dụng AI trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ và giới thiệu hoạt động của các doanh nghiệp AI Nhật Bản tại khu vực ASEAN.

Đại diện các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh AI ASEAN và phiên thảo luận đánh giá tích cực kết quả hợp tác với Nhật Bản, bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác giữa hai bên, đồng thời khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng AI.

Theo các báo cáo mới được công bố, Nhật Bản hiện đang thúc đẩy “AI ngành dọc” (vertical AI), hướng tới tối ưu chi phí đầu tư và mức tiêu thụ năng lượng, tập trung vào các lĩnh vực cụ thể, cùng với “AI vật lý” (physical AI), lĩnh vực được phát triển dựa trên những thế mạnh công nghệ và công nghiệp của Nhật Bản.

Tokyo cũng cho biết, dựa trên “Sáng kiến hợp tác sáng tạo AI giữa ASEAN và Nhật Bản” được khởi xướng tại Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản - ASEAN năm 2025, nước này đang thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể về AI với Đông Nam Á, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng quốc gia.

Cụ thể, Nhật Bản đang thúc đẩy phối hợp phát triển các giải pháp AI, xây dựng thể chế và khuôn khổ quản trị, trong đó có Quy trình AI Hiroshima (HAIP), cũng như tăng cường an toàn và an ninh AI.

Bên cạnh đó, Nhật Bản chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, hỗ trợ xây dựng hạ tầng, trong đó có các mô hình AI phản ánh sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa của châu Á, cùng hệ thống trung tâm dữ liệu.

Nhật Bản cũng nhấn mạnh mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với ASEAN trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với tư cách là “đối tác đáng tin cậy”.