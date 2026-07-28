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Đại tá Nguyễn Bình Khánh giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng

Thứ Ba, 22:13, 28/07/2026
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VOV.VN - Chiều 28/7, Công an thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an thành phố.

Hội nghị đã công bố các Quyết định của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Bình Khánh, Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hải Phòng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng và Quyết định về việc biệt phái công khai có thời hạn Đại tá Nguyễn Bình Khánh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy Hải Phòng, kể từ ngày 29/7/2026.

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Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hải Phòng trao Quyết định và chúc mừng Đại tá Nguyễn Bình Khánh, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng khẳng định, việc Đại tá Nguyễn Bình Khánh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với Công an TP Hải Phòng.

Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng bày tỏ tin tưởng, với kinh nghiệm công tác tích lũy được, Đại tá Nguyễn Bình Khánh sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực trên các môi trường công tác, phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ của một sỹ quan Công an biệt phái, góp phần cùng toàn Đảng bộ và chính quyền thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Bình Khánh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng hứa sẽ giữ vững phẩm chất cách mạng, danh dự người đảng viên, cán bộ Công an nhân dân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, trau dồi nâng cao kiến thức, năng lực lãnh đạo; đem hết khả năng, trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

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Vụ cựu giám đốc ban quản lý ở Hải Phòng bị bắt: Công an làm rõ hành vi “lạm quyền”

VOV.VN - Liên quan vụ cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị thành phố Hải Phòng bị khởi tố về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định bị can đã ký nhiều văn bản chỉ đạo phá dỡ công trình khi không có thẩm quyền.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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