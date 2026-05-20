Lâm Đồng định hình Đức Trọng thành trung tâm hành chính - chính trị mới

Thứ Tư, 14:27, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại Quyết định số 2216 ngày 19/5/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung, xã Đức Trọng được định hình trở thành Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh.  

Xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng hình thành trên cơ sở sáp nhập  thị trấn Liên Nghĩa và xã Phú Hội, huyện Đức Trọng cũ từ ngày 1/7/2025. Xã có tứ cận giáp xã Tà Năng, Ninh Gia, Tà Hine, Tân Hội, Hiệp Thạnh và xã Đơn Dương với diện tích hơn 14.800ha, dân số hơn 85.000 người.

Nhiệm vụ quy hoạch chung xã Đức Trọng được chia làm 2 giai đoạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050.

Quy hoạch chung xã Đức Trọng được chia làm 2 giai đoạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050.

Mục tiêu dài hạn thể hiện trong quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Đức Trọng của tỉnh Lâm Đồng là đầu tư xây dựng khu vực trở thành đô thị hạt nhân cửa ngõ quốc tế; đầu tư kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông liên khu vực với hệ thống giao thông cao tốc và kết nối với sân bay quốc tế Liên Khương; đầu tư xây dựng phát triển Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Lâm Đồng kết hợp đầu tư phát triển đô thị hành chính nhằm tạo động lực mới cho việc phát triển chung của đô thị Đức Trọng và khu vực kế cận…

Trong nhiệm vụ quy hoạch, xã Đức Trọng sẽ là cửa ngõ giao thương quốc tế (Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, các trục giao thông huyết mạch cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, Quốc lộ 20...). Xã Đức Trọng cũng được quy hoạch để trở thành trạm trung chuyển huyết mạch kết nối Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ; dẫn dắt kinh tế và cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho các đô thị, nông thôn lân cận.

Lối ra sân bay Sân bay quốc tế Liên Khương tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ban ngành của tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND xã Đức Trọng có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu quy hoạch, chương trình, dự án có liên quan để phục vụ công tác lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch; bảo đảm hồ sơ quy hoạch được lập đồng bộ, thống nhất, khả thi và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Thời gian dự kiến hoàn thành lập quy hoạch trong quý II/2026, sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương.

Sau thực hiện sáp nhập 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng, Trung tâm hành chính- chính trị tỉnh Lâm Đồng mới đặt tại Đà Lạt, chủ yếu thuộc khu vực phường Xuân Hương - Đà Lạt cách xã Đức Trọng hơn 30km về phía Bắc.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Tag: Lâm Đồng Đức Trọng Lâm Đồng tâm hành chính chính trị sân bay Liên Khương Đà Lạt
Sạt lở đèo Gia Bắc (Lâm Đồng), giao thông Quốc lộ 28 chia cắt tạm thời
Lâm Đồng: 87 gia đình chính sách sẽ có nhà mới khang trang trước ngày 15/7
Lâm Đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ
