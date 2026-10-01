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Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri, tặng quà tại Đồng Tháp

Thứ Năm, 17:29, 01/10/2026
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VOV.VN - Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa XVI làm trưởng Đoàn đã tiếp xúc cử tri tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội khóa XVI làm trưởng Đoàn đã tiếp xúc cử tri ở các phường: Nhị Quý, Thanh Hòa, Mỹ Phước Tây, Tân Phú và tặng quà cho nhiều gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương này. Tham gia đoàn công tác còn có lãnh đạo các cơ quan của Bộ Tổng Tham mưu; Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ niềm vui, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Đại tướng cho biết, Kỳ họp thứ hai sắp tới có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thể chế hóa các định hướng chiến lược, các quyết sách của Đảng. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, dự kiến xem xét, cho ý kiến và quyết định 45 dự án luật, nghị quyết, bao quát các lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội, từ an ninh, trật tự, đất đai, nhà ở, ngân sách, thuế, đầu tư, kinh doanh đến lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, môi trường, thương mại, khoa học, công nghệ, văn hóa và một số lĩnh vực khác.

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Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu với bà con cử tri tỉnh Đồng Tháp

Công tác lập pháp tại Kỳ họp hướng vào tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao về đánh giá tác động, tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật và trách nhiệm tổ chức thi hành sau khi chính sách được ban hành. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai đồng bộ, mở rộng không gian hợp tác, huy động nguồn lực phục vụ phát triển và nâng cao vị thế đất nước.

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Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng quà cho gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng nêu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong những tháng đầu năm nay, hoạt động nổi bật của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng với các trọng tâm. Nổi bật như tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; đến nay đã sửa chữa, xây mới được 2.741 căn nhà; huy động trên 255.000 lượt ngày công xây dựng 81 trong tổng số 108 trường dân tộc nội trú liên cấp cho các xã biên giới. Quyết liệt triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đến nay, tìm kiếm, quy tập được hơn 2.900 hài cốt liệt sĩ. Riêng tỉnh Đồng Tháp đã tìm kiếm, quy tập được 232 hài cốt liệt sĩ; khai quật 11.824/12.290 mộ liệt sĩ, đạt 96,21%; lấy mẫu để giám định ADN là 9.392 mẫu, đạt 79,43%; bàn giao giám định ADN 3.216 mẫu…

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Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp xây 100 căn nhà đại đoàn kết

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã trao kinh phí xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 6 tỷ đồng, tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các phường: Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa, Nhị Quý và xã Tân Phú.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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