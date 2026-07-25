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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Tàu Ô

Thứ Bảy, 17:17, 25/07/2026
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VOV.VN - Sáng 25/7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (TP Đồng Nai). Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, gắn với lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa phương.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo các tổng cục, quân khu, quân đoàn; lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc ban, bộ, ngành Trung ương, TP Đồng Nai, và nhân dân địa phương.

Trong không khí thiêng liêng đầy xúc động, các đại biểu dành phút tưởng niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô, các đại biểu sẽ dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, TP Đồng Nai. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

* Một số hình ảnh của buổi lễ

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Thái Nguyên đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu ADN gần 1.000 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính

VOV.VN - Thái Nguyên đang đẩy nhanh Chiến dịch 500 ngày đêm nhằm đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tỉnh đặt mục tiêu lấy mẫu ADN đối với gần 1.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 49 nghĩa trang thuộc 29 xã, phường, góp phần sớm trả lại tên cho các liệt sĩ

Theo Minh Nguyễn/Báo Quân đội nhân dân
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