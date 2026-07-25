Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Tàu Ô

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo các tổng cục, quân khu, quân đoàn; lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc ban, bộ, ngành Trung ương, TP Đồng Nai, và nhân dân địa phương.

Trong không khí thiêng liêng đầy xúc động, các đại biểu dành phút tưởng niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô, các đại biểu sẽ dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, TP Đồng Nai. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

* Một số hình ảnh của buổi lễ