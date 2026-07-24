Thái Nguyên chốt thời hạn xác minh 30 ngôi mộ trong tháng 8/2026

Thái Nguyên tăng tốc Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ngày 24/7, Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành thông báo kết luận của ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, sau hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên báo cáo tình hình tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

Trước đó, ông Bùi Văn Lương đã chủ trì hội nghị nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh - báo cáo kết quả triển khai chiến dịch.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương Ban Chỉ đạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương và lực lượng liên quan đã chủ động, tích cực triển khai chiến dịch, đạt những kết quả bước đầu tích cực; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", cần được triển khai với quyết tâm cao, trách nhiệm lớn và tình cảm thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ cùng thân nhân.

Đại diện các sở ngành báo cáo kết quả tìm xác định ADN đối với thân nhân liệt sỹ

Ông Bùi Văn Lương yêu cầu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo Đảng ủy 92 xã, phường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chiến dịch nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Song song với đó, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, vận động cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, tổ chức, cá nhân và nhân dân cung cấp thông tin, tư liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

"Đối với 30 ngôi mộ có thông tin được cho là nơi bộ đội hy sinh nhưng chưa được quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo được giao khẩn trương thành lập tổ khảo sát để tổ chức xác minh lần hai", Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh.

Khẩn trương lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Sau khi có kết quả xác minh, những trường hợp đủ điều kiện sẽ được báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Quân khu để tổ chức tìm kiếm, quy tập theo quy định; các trường hợp không đủ căn cứ sẽ được đưa ra khỏi danh sách kết luận địa bàn. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong tháng 8/2026.

Đối với công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ, tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thành trước ngày 10/9/2026, bảo đảm toàn bộ mẫu hài cốt được số hóa, lưu giữ tạm thời tại Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh và thực hiện xét nghiệm ADN khi đủ điều kiện hoặc bàn giao Bộ Y tế theo quy định.

Ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên

Liên quan 88 trường hợp thân nhân liệt sĩ chưa được lấy mẫu phục vụ xét nghiệm ADN, Công an tỉnh được giao chủ trì phối hợp với công an các địa phương nơi thân nhân cư trú để tổ chức thu nhận mẫu, đồng bộ dữ liệu vào kho dữ liệu theo quy định, hoàn thành trong tháng 8/2026.

"Các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện đúng quy định pháp luật; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ toàn chiến dịch", ông Bùi Văn Lương đề nghị.

Đảng ủy các xã, phường được giao huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, xác định đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bí thư Đảng ủy các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát, xác minh, thu thập thông tin và tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đồng thời chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện trên địa bàn.