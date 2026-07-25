Thái Nguyên đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu ADN gần 1.000 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính

Thái Nguyên đang tăng tốc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin với quyết tâm hoàn thành trước thời hạn, góp phần thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, cho biết đây là chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Công tác lấy mẫu đang được triển khai hiệu quả tại nghĩa trang liệt sĩ Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 và lãnh đạo tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm triển khai đồng bộ chiến dịch.

“Trọng tâm trước mắt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, từ đó huy động sự tham gia, cung cấp thông tin của toàn xã hội”, Thượng tá Lâm cho biết.

Song song với công tác truyền thông, tỉnh tổ chức khảo sát toàn bộ 82 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn nhằm thống kê số lượng phần mộ chưa xác định được danh tính hoặc còn thiếu thông tin, làm cơ sở xây dựng kế hoạch lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch lấy mẫu tại 49 nghĩa trang thuộc 29 xã, với gần 1.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đồng thời, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thu thập thông tin, xác minh để tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sĩ còn nằm ngoài các nghĩa trang.

Để bảo đảm quá trình khai quật, lấy mẫu và số hóa thông tin đúng quy định, tỉnh cử lực lượng tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế tổ chức, đồng thời mở các lớp tập huấn cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

"Các quy trình từ khai quật, lấy mẫu, bảo quản mẫu đến số hóa dữ liệu đều được thực hiện theo đúng hướng dẫn chuyên môn nhằm hạn chế tối đa sai sót, nhầm lẫn trong quá trình xác định danh tính liệt sĩ", Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm nhấn mạnh.

Để triển khai hiệu quả chiến dịch, Ban Chỉ đạo tỉnh đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thành lập các tổ công tác chuyên trách gồm tổ khai quật, tổ lấy mẫu, tổ tuyên truyền, tổ bảo đảm an ninh và tổ y tế. Các lực lượng hoạt động theo đúng quy trình, quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế.

“Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia, chiến dịch tại Thái Nguyên phải hoàn thành trước ngày 22/12/2026. Tuy nhiên, tỉnh đã đặt mục tiêu hoàn thành sớm hơn, chậm nhất vào ngày 30/11/2026”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm thông tin về tiến độ thực hiện.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên

Đến nay, lực lượng chức năng đã triển khai lấy mẫu tại 3 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Công tác được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và thể hiện trách nhiệm cao nhất đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo tỉnh Thái Nguyên, việc đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ góp phần xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin mà còn đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, góp phần xoa dịu những mất mát, hy sinh sau chiến tranh và giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ hôm nay.