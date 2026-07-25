Thái Nguyên lấy mẫu ADN 25 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính từ 1/8 tại Ba Bể

Từ ngày 1/8, tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức lấy mẫu hài cốt của 25 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Bể để giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính và đáp ứng yêu cầu của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngày 25/7, Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Bể, xã Chợ Rã.

“Việc lấy mẫu nhằm phục vụ công tác giám định ADN, từng bước xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin, đồng thời thực hiện số hóa hồ sơ, bảo quản và bàn giao mẫu theo đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh”, Đại tá Năng thông tin về kế hoạch.

Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi báo cáo kết quả quy tập hài cốt liệt sĩ ngày 22/7

Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện và phối hợp chặt chẽ trong toàn bộ quá trình lấy mẫu, bảo đảm đúng quy trình, đúng kỹ thuật, không để xảy ra sai sót hoặc nhầm lẫn. Việc thực hiện phải tuân thủ đầy đủ các quy trình kỹ thuật về lấy mẫu, số hóa hồ sơ, vận chuyển, bàn giao, bảo quản và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức lấy mẫu đối với 25 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Bể. Sau khi lấy mẫu, các đơn vị sẽ hoàn thiện hồ sơ số hóa, bảo quản và bàn giao mẫu cho đơn vị giám định ADN; đồng thời hoàn trả nguyên trạng phần mộ sau khi hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu.

Thời gian lấy mẫu bắt đầu từ ngày 1/8/2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Bể, xã Chợ Rã. Toàn bộ quy trình được thực hiện theo Quyết định số 1973/QĐ-BQP ngày 22/4/2026 của Bộ Quốc phòng về quy trình kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ.

“Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức lấy mẫu, bảo đảm cơ sở vật chất, phối hợp với Sở Y tế trong công tác bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, bàn giao mẫu và thực hiện số hóa toàn bộ thông tin liên quan”, Đại tá Năng yêu cầu về tiến độ.

Sở Nội vụ được giao chủ trì phối hợp bàn giao mẫu cho đơn vị giám định ADN, chuẩn bị hồ sơ nghĩa trang, sơ đồ khu vực và danh sách các phần mộ; Công an tỉnh bảo đảm an ninh, trật tự; Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí; Sở Y tế bảo đảm quy trình chuyên môn, lực lượng y tế và công tác tiếp nhận, bảo quản mẫu.

Theo kế hoạch, ngày 31/7 các đơn vị sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị, trước khi chính thức triển khai lấy mẫu vào ngày 1/8/2026, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng công nghệ ADN.