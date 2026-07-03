Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Đổi mới công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân

Chiều 3/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu của các cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng cục Chính trị. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp và tổ chức thực hiện đồng bộ, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ mới, khó, đột xuất, phát sinh; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Nổi bật là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai hiệu quả; việc học tập, quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Chủ động nghiên cứu, tham mưu ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các quy định, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị bảo đảm chặt chẽ. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được triển khai nền nếp, chất lượng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; dân vận; chính sách; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; hoạt động của các tổ chức quần chúng được triển khai quyết liệt, linh hoạt, đạt nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó, tình hình chính trị, tư tưởng trong toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời đề xuất, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã đạt được trong thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời khẳng định, trong thời gian tới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi công tác Đảng, công tác chính trị phải tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, bám sát thực tiễn, phát huy vai trò là "linh hồn, mạch sống" của Quân đội.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; chủ động nắm, dự báo, định hướng dư luận, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; tập trung nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận, phong trào Thi đua Quyết thắng và các hoạt động của tổ chức quần chúng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, điều chỉnh tổ chức lực lượng, nghiên cứu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đối ngoại quốc phòng; thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu", góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.