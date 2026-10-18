Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự kỷ niệm 80 năm Chiến khu 8

Tham dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo các cơ quan quân đội, tỉnh Tây Ninh và đông đảo người dân địa phương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Út, tại xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh (ảnh: Quang Vinh)

Chương trình diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 (20/10/1946 – 20/10/2026), thể hiện nghĩa tình quân dân trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Các hoạt động chăm lo được triển khai với nhiều nội dung thiết thực. Khoảng 900 người dân được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, kinh phí 450 triệu đồng. Các đơn vị trao kinh phí xây dựng 24 căn nhà tình nghĩa, nhà “Tình nghĩa Quân - Dân”, nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá 1,92 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà 8 tập thể và 800 hộ gia đình, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Dịp này, 2 công trình văn hóa, thể dục thể thao ngoài trời được khởi công với kinh phí 400 triệu đồng; Trạm Y tế xã được trao tặng 5 bộ máy vi tính trị giá 125 triệu đồng. Đồng thời, các đơn vị khánh thành, bàn giao 6 căn nhà “Tình nghĩa Quân - Dân” cho người dân.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội và đền ơn đáp nghĩa là những việc làm thiết thực, thể hiện truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp với địa phương nắm bắt nhu cầu thực tế, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, hiệu quả; đồng thời yêu cầu địa phương quản lý, sử dụng tốt các công trình, trang thiết bị được trao tặng và thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, hộ khó khăn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi cảm tưởng tại Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 (ảnh: Quang Vinh)

Đại biểu dành phút mặc niệm trước Bia tưởng niệm truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8. (ảnh: Quang Vinh)

Cùng ngày, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm, tham quan Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 và dự họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của cơ quan.

Tại buổi họp mặt, Đại tá Trần Trọng Nghĩa, Trưởng Ban liên lạc Cơ quan Chính trị Quân khu 8, ôn lại quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của cơ quan.

Ngày 20/10/1946, Phòng Chính trị Chiến khu 8 được thành lập tại vùng Đồng Tháp Mười, nay thuộc xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh, đảm nhiệm công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang.

Năm 1961, cơ quan chính trị Quân khu 8 được tái lập, tiếp tục tham mưu xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, củng cố tổ chức Đảng, góp phần phát triển chiến tranh nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Qua hai cuộc kháng chiến, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong hành trình ấy, Nhơn Ninh và vùng Đồng Tháp Mười là địa bàn có ý nghĩa đặc biệt. Sự đùm bọc, chở che của người dân, từ những căn hầm bí mật, bữa cơm sẻ nửa đến những chuyến đò đưa cán bộ qua sông, đã góp phần nuôi dưỡng, bảo vệ lực lượng cách mạng.

Sau ngày đất nước thống nhất, Cục Chính trị Quân khu 8 và Cục Chính trị Quân khu 9 được sáp nhập thành Cục Chính trị Quân khu 9. Những giá trị truyền thống của Cơ quan Chính trị Quân khu 8 tiếp tục được kế thừa, phát huy trong sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính Ủy Quân khu 7 tặng quà cho người dân xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh (ảnh: Quang Vinh)

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 tặng quà cho người dân xã Nhơn Ninh (ảnh: Quang Vinh)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, gìn giữ truyền thống không chỉ là bảo tồn tư liệu, hiện vật mà quan trọng hơn là chuyển hóa những giá trị lịch sử thành hành động cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ và chăm lo đời sống nhân dân. Các hoạt động dân vận, chính sách tại Nhơn Ninh góp phần tri ân vùng đất cách mạng, lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và củng cố tình đoàn kết quân dân.