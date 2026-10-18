English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự kỷ niệm 80 năm Chiến khu 8

Chủ Nhật, 16:09, 18/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 18/10, tại xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh (huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An trước đây), cùng với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Quân khu 7 phối hợp với Quân khu 9 và địa phương tổ chức các hoạt động dân vận, chăm lo gia đình chính sách, người có công và hộ khó khăn, với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng.

Tham dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo các cơ quan quân đội, tỉnh Tây Ninh và đông đảo người dân địa phương.

Dai tuong nguyen trong nghia du ky niem 80 nam chien khu 8 hinh anh 1
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Út, tại xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh (ảnh: Quang Vinh)

Chương trình diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 (20/10/1946 – 20/10/2026), thể hiện nghĩa tình quân dân trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng.

Các hoạt động chăm lo được triển khai với nhiều nội dung thiết thực. Khoảng 900 người dân được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, kinh phí 450 triệu đồng. Các đơn vị trao kinh phí xây dựng 24 căn nhà tình nghĩa, nhà “Tình nghĩa Quân - Dân”, nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá 1,92 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà 8 tập thể và 800 hộ gia đình, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Dịp này, 2 công trình văn hóa, thể dục thể thao ngoài trời được khởi công với kinh phí 400 triệu đồng; Trạm Y tế xã được trao tặng 5 bộ máy vi tính trị giá 125 triệu đồng. Đồng thời, các đơn vị khánh thành, bàn giao 6 căn nhà “Tình nghĩa Quân - Dân” cho người dân.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội và đền ơn đáp nghĩa là những việc làm thiết thực, thể hiện truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp với địa phương nắm bắt nhu cầu thực tế, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, hiệu quả; đồng thời yêu cầu địa phương quản lý, sử dụng tốt các công trình, trang thiết bị được trao tặng và thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, hộ khó khăn.

Dai tuong nguyen trong nghia du ky niem 80 nam chien khu 8 hinh anh 2
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi cảm tưởng tại Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 (ảnh: Quang Vinh)

 

Dai tuong nguyen trong nghia du ky niem 80 nam chien khu 8 hinh anh 3
Đại biểu dành phút mặc niệm trước Bia tưởng niệm truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8. (ảnh: Quang Vinh)

Cùng ngày, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm, tham quan Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 và dự họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của cơ quan.

Tại buổi họp mặt, Đại tá Trần Trọng Nghĩa, Trưởng Ban liên lạc Cơ quan Chính trị Quân khu 8, ôn lại quá trình hình thành, chiến đấu và trưởng thành của cơ quan.

Ngày 20/10/1946, Phòng Chính trị Chiến khu 8 được thành lập tại vùng Đồng Tháp Mười, nay thuộc xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh, đảm nhiệm công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang.

Năm 1961, cơ quan chính trị Quân khu 8 được tái lập, tiếp tục tham mưu xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, củng cố tổ chức Đảng, góp phần phát triển chiến tranh nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Qua hai cuộc kháng chiến, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong hành trình ấy, Nhơn Ninh và vùng Đồng Tháp Mười là địa bàn có ý nghĩa đặc biệt. Sự đùm bọc, chở che của người dân, từ những căn hầm bí mật, bữa cơm sẻ nửa đến những chuyến đò đưa cán bộ qua sông, đã góp phần nuôi dưỡng, bảo vệ lực lượng cách mạng.

Sau ngày đất nước thống nhất, Cục Chính trị Quân khu 8 và Cục Chính trị Quân khu 9 được sáp nhập thành Cục Chính trị Quân khu 9. Những giá trị truyền thống của Cơ quan Chính trị Quân khu 8 tiếp tục được kế thừa, phát huy trong sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Dai tuong nguyen trong nghia du ky niem 80 nam chien khu 8 hinh anh 4
Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính Ủy Quân khu 7 tặng quà cho người dân  xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh (ảnh: Quang Vinh)

 

Dai tuong nguyen trong nghia du ky niem 80 nam chien khu 8 hinh anh 5
Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 tặng quà cho người dân xã Nhơn Ninh (ảnh: Quang Vinh)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, gìn giữ truyền thống không chỉ là bảo tồn tư liệu, hiện vật mà quan trọng hơn là chuyển hóa những giá trị lịch sử thành hành động cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ và chăm lo đời sống nhân dân. Các hoạt động dân vận, chính sách tại Nhơn Ninh góp phần tri ân vùng đất cách mạng, lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và củng cố tình đoàn kết quân dân.

Nguyễn Quang/VOV -TPHCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Không để mục tiêu chỉ nằm trên nghị quyết
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Không để mục tiêu chỉ nằm trên nghị quyết

VOV.VN - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu không để các mục tiêu, yêu cầu chỉ nằm trên nghị quyết, văn bản mà phải đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến cụ thể.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Không để mục tiêu chỉ nằm trên nghị quyết

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Không để mục tiêu chỉ nằm trên nghị quyết

VOV.VN - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu không để các mục tiêu, yêu cầu chỉ nằm trên nghị quyết, văn bản mà phải đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến cụ thể.

Lực lượng vũ trang Quân khu 2 phát huy và nâng tầm giá trị truyền thống
Lực lượng vũ trang Quân khu 2 phát huy và nâng tầm giá trị truyền thống

VOV.VN - Khắc sâu 10 chữ vàng “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”, suốt 80 năm qua, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 luôn là tấm lá chắn thép kiên trung, bảo vệ vững chắc vùng đất Tây Bắc thiêng liêng, góp phần giữ gìn sự trường tồn của dân tộc và Tổ quốc Việt Nam.

Lực lượng vũ trang Quân khu 2 phát huy và nâng tầm giá trị truyền thống

Lực lượng vũ trang Quân khu 2 phát huy và nâng tầm giá trị truyền thống

VOV.VN - Khắc sâu 10 chữ vàng “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”, suốt 80 năm qua, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 luôn là tấm lá chắn thép kiên trung, bảo vệ vững chắc vùng đất Tây Bắc thiêng liêng, góp phần giữ gìn sự trường tồn của dân tộc và Tổ quốc Việt Nam.

Quân khu 5 điều động, bổ nhiệm 85 Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cấp xã ở Đắk Lắk
Quân khu 5 điều động, bổ nhiệm 85 Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cấp xã ở Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 14/10, Ban thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các xã, phường trên địa bàn. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Quân khu 5 điều động, bổ nhiệm 85 Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cấp xã ở Đắk Lắk

Quân khu 5 điều động, bổ nhiệm 85 Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS cấp xã ở Đắk Lắk

VOV.VN - Ngày 14/10, Ban thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) các xã, phường trên địa bàn. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hương, Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội