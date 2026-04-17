Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ khởi công trường Tân Đông ở Đồng Tháp

Thứ Sáu, 17:31, 17/04/2026
VOV.VN - Chiều 17/4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam dự Lễ khởi công, động thổ dự án Trường Tiểu học Tân Đông (tỉnh Đồng Tháp).

Cùng dự Lễ khởi công, động thổ dự án Trường Tiểu học Tân Đông có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Tư lệnh Binh đoàn 20, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Dai tuong nguyen trong nghia du le khoi cong truong tan Dong o Dong thap hinh anh 1
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ khởi công xây dựng trường học

Dự án Trường Tiểu học Tân Đông được xây dựng tại xã Tân Đông do Binh đoàn 20 - Bộ Quốc phòng tài trợ với mức đầu tư 49 tỷ đồng, với quy mô gồm: 20 phòng học, nhà hiệu bộ (khối hành chính và quản trị), nhà đa năng, nhà ăn, nhà xe và các vật chất phụ trợ kèm theo. Công trình đáp ứng cho gần 700 học sinh tại địa phương, góp phần phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương.

Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp giáo dục, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đối với vùng biên giới biển còn nhiều khó khăn.

Dai tuong nguyen trong nghia du le khoi cong truong tan Dong o Dong thap hinh anh 2
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Dự kiến khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân địa phương, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn. Đồng thời, đây cũng là công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc củng cố "thế trận lòng dân", tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với Nhân dân trên địa bàn đứng chân.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền xã Tân Đông phối hợp chặt chẽ với Bình đoàn 20 - Bộ Quốc phòng và đơn vị thi công trong suốt quá trình xây dựng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương năm 2026 thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện để công trình được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, thiết thực, đúng và vượt tiến độ đề ra.

Dai tuong nguyen trong nghia du le khoi cong truong tan Dong o Dong thap hinh anh 3
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho học sinh, hộ nghèo tại xã Tân Đông

Dịp này, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Binh đoàn 20 đã trao 200 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi với trị giá 300 triệu đồng.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà người lao động một số đơn vị thuộc Binh đoàn 19
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà người lao động một số đơn vị thuộc Binh đoàn 19

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và gửi tới cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động các đơn vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, năm mới thắng lợi mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà người lao động một số đơn vị thuộc Binh đoàn 19

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà người lao động một số đơn vị thuộc Binh đoàn 19

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và gửi tới cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động các đơn vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công, năm mới thắng lợi mới.

Ông Nguyễn Văn Mười giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

VOV.VN - Sáng 14/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Mười giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ông Nguyễn Văn Mười giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

VOV.VN - Sáng 14/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI

VOV.VN - Hôm nay (30/3), HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức kỳ họp lần I để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. 

Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI

Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI

VOV.VN - Hôm nay (30/3), HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức kỳ họp lần I để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. 

