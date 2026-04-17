Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ khởi công trường Tân Đông ở Đồng Tháp

Cùng dự Lễ khởi công, động thổ dự án Trường Tiểu học Tân Đông có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Tư lệnh Binh đoàn 20, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ khởi công xây dựng trường học

Dự án Trường Tiểu học Tân Đông được xây dựng tại xã Tân Đông do Binh đoàn 20 - Bộ Quốc phòng tài trợ với mức đầu tư 49 tỷ đồng, với quy mô gồm: 20 phòng học, nhà hiệu bộ (khối hành chính và quản trị), nhà đa năng, nhà ăn, nhà xe và các vật chất phụ trợ kèm theo. Công trình đáp ứng cho gần 700 học sinh tại địa phương, góp phần phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương.

Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp giáo dục, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đối với vùng biên giới biển còn nhiều khó khăn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Dự kiến khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân địa phương, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn. Đồng thời, đây cũng là công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc củng cố "thế trận lòng dân", tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với Nhân dân trên địa bàn đứng chân.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền xã Tân Đông phối hợp chặt chẽ với Bình đoàn 20 - Bộ Quốc phòng và đơn vị thi công trong suốt quá trình xây dựng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương năm 2026 thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện để công trình được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, thiết thực, đúng và vượt tiến độ đề ra.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho học sinh, hộ nghèo tại xã Tân Đông

Dịp này, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Binh đoàn 20 đã trao 200 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi với trị giá 300 triệu đồng.